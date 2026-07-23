Sigue la ola de frío extremo: hubo temperaturas bajo cero como en la Antártida en el sur del país y hay miles de camiones varados por el cierre de los pasos a Chile

La persistente ola de frío extremo que afecta a la Argentina llevó este jueves a que las temperaturas mínimas de ciudades de la Patagonia, como Río Gallegos en Santa Cruz, se equipararan con las de la Antártida, al punto de llegar a una sensación térmica de 18 grados bajo cero, mientras las nevadas en la zona de la cordillera mantenían varios cruces fronterizos cerrados con miles de camiones varados.

La presencia de la nieve que comenzó el fin de semana se expandió por todo el sur del país y obligó a las autoridades a implementar operativos de rescate de puesteros, controles y desvíos de tránsito por el cierre de rutas y a lanzar una vez más las advertencias para el uso de cadenas en los vehículos para zonas de difícil acceso.

En ese marco, el frío antártico afectó duramente a las provincias del sur y un ejemplo de ello fue lo ocurrido en Santa Cruz que tuvo seis localidades ubicadas entre las siete más frías de la jornada en el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional.

La ciudad de Río Gallegos registró una temperatura de 15,4 grados bajo cero y una sensación térmica de -18,4°, con lo que se ubicó en el tope del ranking nacional, mientras la fueguina de Río Grande, marcaba 10,3 grados bajo cero.

El Calafate, en el extremo oeste de Santa Cruz, tuvo unos 10 grados bajo cero y la vecina Perito Moreno rondó los 8° bajo cero.

23 JUL | 🥶 Conocé el ranking de Tmín de esta mañana: Río Gallegos -15.4 Gob Gregores -13.5 Río Grande -11.4 El Calafate -10.6 San Julián -9.1 Santa Cruz -8.6 Perito Moreno -8.2 Uspallata -6.2 La Quiaca Obs -2.6 Jáchal -2.4 Santa Rosa de Conlara -2.3 Mar del Plata -2.2 pic.twitter.com/mYTnIb3yv5

Los pronósticos meteorológicos señalan que las temperaturas bajas continuarán en los próximas días por lo que las autoridades reiteraron las recomendaciones para que las personas se mantenga abrigadas, eviten la exposición prolongada al frío y controlen la forma de calefaccionarse para evitar intoxicaciones.

En Tierra del Fuego, la Secretaría de Protección Civil recordó que rige para la provincia una alerta amarilla por frío extremo este jueves, especialmente para las zonas norte y centro, con temperaturas bajo cero y alertó que para el sur del distrito había además altos porcentajes de humedad, precipitaciones níveas, neblina y posibles bancos de niebla.

Protección Civil recordó que esas condiciones pueden reducir la visibilidad y favorecer la formación de hielo en las calles por lo que pidió a la población extremar la precaución al manejar vehículos y evitar exponerse al frío durante mucho tiempo, en especial los mayores de 65 años y quienes presentan enfermedades crónicas.

En Chubut también hubo nevadas esta mañana y la caída de copos blancos se pudo observar en varias localidades de la montaña pero también en la zona costera como las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Allí, con térmicas de 3,6 grados bajo cero y lluvias hubo intensas precipitaciones durante gran parte de la jornada.

En Mendoza , en tanto, donde se encuentra el principal cruce internacional de cargas hacia Chile ese paso, el cristo Redentor, se encuentra cerrado a raíz de las intensas nevadas en la alta montaña.

Ante ello, miles de camiones permanecían en las playas de estacionamiento gigantes en los paradores de Uspallata a la espera de poder continuar camino rumbo a Santiago de Chile.

Pero como las autoridades advirtieron que el ingreso de un temporal desde Chile parecía complicar la situación y se analiza extender el corte del paso por varios días más muchos camioneros eligieron seguir rumbo hacia el sur y cruzar por los pasos internacionales Cardenal Samoré y Pino Hachado, en Neuquén, indicó el presidente de la Asociación Propietarios de Camiones Mendoza (Aprocam), Carlos Messina.

“Los stocks no pueden soportar los tiempos de espera que tiene el paso ”, alertó en diálogo con radio Mitre el empresario.

A su vez, Vialidad Nacional indicó que la ruta nacional 7 permanece intransitable para todo tipo de vehículos entre Uspallata y la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor por las intensas nevadas, desprendimientos de rocas y la acumulación de nieve sobre la calzada, además de la probable formación de hielo en sectores de sombra, lo que representa un riesgo para la circulación.

Fuente: Clarín