Una provincia llama a escrachar a los infractores y le pide a la gente que los filme o saque fotos para denunciarlos

En medio de la indignación que impulsa la difusión en redes de incidentes viales o peligros en la circulación por calles y rutas, el gobierno de Mendoza puso en funciones un programa llamado Modo Testigo, que consiste en convocar a la gente para que recolecte datos e incluso tome fotos o grabe en video a infractores de tránsito para que esos testimonios sirvan como prueba para su posterior sanción .

Según la publicación de la gobernación provincial, con este sistema que comienza en forma de concienciación se busca "fortalecer la participación ciudadana en las políticas de seguridad vial" mediante el envío de fotografías y videos sobre conductas de riesgo observadas en la vía pública.

La reglamentación del flamante sistema fue publicada en el Boletín Oficial mediante un decreto reglamentario y pone en marcha la primera etapa de implementación, en la que se habilita un canal oficial de WhatsApp para recibir los registros. Estos, informó el gobierno provincial, serán utilizados "con fines de concientización mientras avanza el desarrollo tecnológico que permitirá integrar la herramienta a la aplicación Mendoza × Mí".

La herramienta completa, añade el comunicado, será puesta en funcionamiento a lo largo de varias etapas. La primera, es la apertura de dicho canal para recepción de material.

El material será recibido por la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia y sometido a diferentes pruebas para determinar si son publicables o no.

Por ahora, las comunicaciones ciudadanas no darán lugar a sanciones, sino que serán difundidos con fines preventivos. La difusión se realizará preservando la identidad de las personas involucradas.

El proyecto Modo Testigo comenzó a trabajarse en abril, momento en el que el Ministerio de Seguridad y Justicia desarrolló mesas de trabajo junto con jueces viales de toda la provincia, autoridades de tránsito y equipos técnicos especializados para definir criterios comunes de implementación, procedimientos de análisis y mecanismos de validación de la información recibida.

En paralelo, el Ministerio avanzó en el desarrollo de la segunda etapa del sistema , que estará integrada a la aplicación Mendoza × Mí y se prevé que esté disponible en agosto.

A diferencia de un simple mecanismo de recepción de imágenes o videos, esta nueva instancia incorporará herramientas de validación tecnológica que permitirán verificar automáticamente información asociada a cada registro, como la ubicación, la fecha, la hora y otros metadatos.

A través de Modo Testigo podrán remitirse fotografías y videos vinculados a conductas de riesgo vial observadas en la vía pública, tales como maniobras peligrosas, utilización del teléfono celular durante la conducción, falta de uso del cinturón de seguridad, exceso de velocidad, transporte indebido de personas, circulación indebida u otras situaciones contempladas por la normativa vigente, informó el gobierno mendocino.

El material deberá corresponder a hechos ocurridos en la provincia de Mendoza. Al momento del envío se solicitarán el nombre, el apellido y el correo electrónico del remitente, datos que serán resguardados.

Fuente: Clarín