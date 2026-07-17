Siete detenidos y 11 allanamientos: cayó una banda que cometía entraderas en Mar del Plata

Una banda investigada por robos agravados, sustracción de autos y asociación ilícita fue desarticulada tras once allanamientos simultáneos realizados en diferentes zonas del partido de General Pueyrredón. Los operativos, realizados por orden de la Justicia de Garantías N° 4 y con intervención de las fiscalías UFIJ 4 y UFIJ 13 , concluyó con la detención de siete personas y el secuestro de una importante cantidad de pruebas vinculadas a los delitos investigados.

Las tareas de investigación comenzaron meses atrás tras una serie de entraderas y robos de vehículos en distintos barrios del municipio . En este contexto, se identificaron a los presuntos integrantes de una organización dedicada a robar de manera sistemática con violencia y uso de armas, así como a la posterior venta de vehículos y autopartes robadas.

El despliegue policial incluyó la participación de agentes de la Comisaría 2da, 3ra, 16ta y la Subcomisaría Los Acantilados , quienes irrumpieron de forma simultánea en once domicilios ubicados en las calles Fragata Itatí, Puan, 453 entre 44 y 46, Bosch, Vignolo, Brumana, Ortiz de Zárate, Magnasco, Hernandarias, un pasillo entre Brumana, Magnasco, Ortiz de Zárate casi Namuncurá, y Polonia.

En el primer objetivo, los efectivos de la Comisaría 2da detuvieron a Jesús Oscar Vilte (37) y secuestraron su teléfono celular. En el segundo domicilio, la Comisaría 3ra aprehendió a Néstor Fabián Ruffino (62). Además incautó prendas de vestir, documentación vehicular, billeteras y un teléfono celular, elementos que la justicia considera pruebas clave para la causa por robo agravado y hurto .

La Subcomisaría Los Acantilados detuvo en otro operativo a Lautaro Miguel Gómez (28), Mauricio Elías Marichar (19) y Javier Marichar (57) . Allí se secuestraron diecisiete teléfonos celulares, trescientos dólares, municiones calibre 380, un motovehículo con numeración suprimida, un Ford Focus, un televisor Smart y una campera policial . Los fiscales imputaron a los arrestados por robo agravado y encubrimiento .

En la zona de Brumana y Ortiz de Zárate, personal de la Comisaría 16ta detuvo a Emiliano Nahuel Pérez (35) y Marcelo Ariel Pérez (52) , ambos con antecedentes penales. En estos domicilios, la policía incautó una gran cantidad de autopartes, entre ellas diecinueve chasis de vehículos incinerados, motores con numeración suprimida, puertas, vidrios y documentos de identificación de automóviles , vinculados a robos recientes en la región. También se hallaron herramientas, chapas patentes y tarjetas de GNC.

Las autoridades judiciales dispusieron el traslado de los siete detenidos a la Unidad Penitenciaria 44 , mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización y su posible relación con otros hechos delictivos ocurridos en General Pueyrredón y localidades cercanas. Los antecedentes policiales de algunos de los imputados y el volumen de elementos secuestrados refuerzan la hipótesis de una estructura delictiva dedicada al robo de viviendas y automotores.

Los procedimientos permitieron esclarecer delitos ocurridos entre mayo y julio, incluyendo robos y hurtos automotores en calles Azcuénaga, El Cano, José Martí, Ratery y Salta, así como un robo agravado con arma en la calle 40 entre 455 y 457. La fiscalía espera avanzar en las próximas semanas con nuevas indagatorias y peritajes sobre los objetos secuestrados.

Fuente: Infobae