Procesaron a Mauricio Ríos, el “okupa VIP” de Cariló vinculado al ex chofer de Néstor Kirchner

El empresario marplatense Mauricio Damián Ríos , vinculado comercialmente en el pasado a Rudy Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner acusado en 2020 de usurpar una casa en Cariló y de pintarla de otro color fue procesado con prisión preventiva este viernes junto a su socio y cómplice Paul Etcheverry. Lo hizo el juez federal Santiago Inchausti luego de detenerlo el 30 de mayo pasado. Los delitos: encubrimiento agravado y falsificación de documentos públicos .

Inchausti, con una investigación en la que participó la fiscal Laura Mazzaferri, los acusa de manejar una camioneta Jeep Compass, robada y con papeles supuestamente truchos que fue vista, precisamente, por la dueña de la casa usurpada en Cariló dentro de su propiedad.

Rios y Etcheverry fueron embargados por cien millones de pesos cada uno ; Inchausti también pidió una pericia caligráfica al boleto de compraventa sospechado al Cuerpo de Peritos Caligráficos de la Corte Suprema.

La camioneta, que llevaba en Cariló una patente que no era la original, fue “ sustraída con el uso de armas en la localidad de Avellaneda en fecha 12 de mayo de 2019″ , según un documento de la causa.

“Ríos y Etcheverry hicieron uso de la camioneta en cuestión, encontrándose la misma dentro de su esfera de su custodia al hallarse en el inmueble” supuestamente usurpado, aseguró el juez en su imputación. La cédula de identificación falsa de la camioneta fue confeccionada en una fecha todavía desconocida. Ambos sospechosos fueron detenidos por la DUOF Mar del Plata de la PFA.

Etcheverry, ampliamente mencionado en la causa de la usurpación, presentó el curioso “boleto de compraventa” , según otro documento del expediente. El documento tiene como fecha el 10 de enero de 2020 , días antes de que la dueña de la casa de Cariló descubriera y denunciara la ocupación en medio del bosque de pinos. La dirección del vendedor coincidía con la de una agencia de autos marplatense.

Otro personaje del submundo marplatense también es parte de esta trama. El supuesto dueño de esa concesionaria, llamada “Independencia Autos”, es Mauricio Jorge Di Norcia. Según informó La Capital , Di Norcia fue condenado semanas atrás en el Tribunal N°3 marplatense como miembro de “La Banda del Millón”, una organización dedicada a desvalijar departamentos. Le dieron cuatro años y seis meses de prisión. En paralelo, el juez Inchausti procesó a Di Norcia en otra causa por el delito de lavado de dinero, un expediente que involucra a otros agencieros.

Las coincidencias siguen. El juez Inchausti marcó en su procesamiento que “fue confirmado por el propio Ríos, en su declaración indagatoria ante estos estrados, que Echeverry compró la camioneta Jeep en la agencia de Di Norcia ”.

La historia comercial del empresario es al menos curiosa. Infobae encontró, por ejemplo, una transferencia de un fondo de comercio que data de 2014 vinculado a un supermercado en Río Gallegos, confirmado por el Boletín Oficial de Santa Cruz. La contraparte en el trato fue Rudy Ulloa, empresario de medios y el ex chofer de Néstor Kirchner , acusado en el caso de los cuadernos de las coimas.

Fuente: Infobae