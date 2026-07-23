Si tenés latas de conserva, no las tires: cómo reutilizarlas para el asado

Una vez vacías, las latas de conserva suelen terminar en la basura. Sin embargo, pocas personas saben que pueden tener una segunda vida y convertirse en un elemento útil para prender el fuego del asado .

Con un sencillo procedimiento, estos envases metálicos pueden reutilizarse como un encendedor casero , una alternativa que ayuda a reducir el uso de papel o cartón para iniciar las brasas.

Antes de reutilizar una lata de conserva , asegurate de que esté completamente limpia y seca. Además, es importante limar o doblar los bordes filosos para evitar cortes al manipularla.

Según quienes utilizan este método, el efecto chimenea favorece la circulación del aire dentro de la lata y ayuda a concentrar el calor, lo que puede acelerar la formación de brasas.

Además de darle una segunda vida a un envase que normalmente se descarta, este método ofrece distintos beneficios:

Con un poco de tiempo e ingenio, una lata de conserva puede transformarse en un encendedor casero para la parrilla. Se trata de una alternativa económica y reutilizable que permite aprovechar un objeto de uso cotidiano antes de desecharlo.

Fuente: TN