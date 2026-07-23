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Si tenés latas de conserva, no las tires: cómo reutilizarlas para el asado

Redacción CNM julio 23, 2026

Una vez vacías, las latas de conserva suelen terminar en la basura. Sin embargo, pocas personas saben que pueden tener una segunda vida y convertirse en un elemento útil para prender el fuego del asado .

Con un sencillo procedimiento, estos envases metálicos pueden reutilizarse como un encendedor casero , una alternativa que ayuda a reducir el uso de papel o cartón para iniciar las brasas.

Antes de reutilizar una lata de conserva , asegurate de que esté completamente limpia y seca. Además, es importante limar o doblar los bordes filosos para evitar cortes al manipularla.

Según quienes utilizan este método, el efecto chimenea favorece la circulación del aire dentro de la lata y ayuda a concentrar el calor, lo que puede acelerar la formación de brasas.

Además de darle una segunda vida a un envase que normalmente se descarta, este método ofrece distintos beneficios:

Con un poco de tiempo e ingenio, una lata de conserva puede transformarse en un encendedor casero para la parrilla. Se trata de una alternativa económica y reutilizable que permite aprovechar un objeto de uso cotidiano antes de desecharlo.

Fuente: TN


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