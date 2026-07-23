Hay alerta roja por frío extremo en una provincia para hoy, jueves 23 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por frío extremo para toda la provincia de Santa Cruz este jueves 23 de julio , debido a las muy bajas temperaturas que afectan a la región. Además, rige una alerta amarilla para Tierra del Fuego .

Según el organismo, la alerta roja implica un efecto alto a extremo en la salud , ya que las temperaturas pueden resultar muy peligrosas y afectar incluso a personas saludables.

De acuerdo con el SMN , una alerta roja indica que las bajas temperaturas representan un riesgo muy alto para la salud .

En este nivel, las condiciones meteorológicas pueden afectar a todas las personas, incluso a quienes no presentan enfermedades preexistentes, por lo que se recomienda extremar las medidas de cuidado y evitar la exposición prolongada al frío.

En tanto, la alerta amarilla vigente para Tierra del Fuego señala que las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en los grupos de riesgo, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La alerta coincide con una nueva jornada de frío intenso en gran parte del país. Durante la mañana de este jueves, las temperaturas más bajas volvieron a registrarse en la Patagonia.

Según el SMN , Río Gallegos (Santa Cruz) fue la ciudad más fría del país, con una temperatura mínima de -14,6°C registrada a las 7:00.

El segundo lugar fue para Río Grande (Tierra del Fuego) , donde el termómetro marcó -10,6°C a las 8:00, mientras que El Calafate (Santa Cruz) completó el podio con -9,2°C .

Además, otras localidades santacruceñas también registraron temperaturas extremas durante la mañana, como Puerto San Julián (-8,4°C) , Puerto Santa Cruz (-8,3°C) , Gobernador Gregores (-6,5°C) y Perito Moreno (-4,4°C) .

Fuente: TN