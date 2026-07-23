Pánico en un café: en menos de un minuto motochorros armados entraron al bar, le quitaron un maletín con dinero a una pareja y huyeron

Fue un robo tan preciso y certero como veloz. Dos hombres con sus cascos de motociclistas entraron el miércoles por la tarde a un café en el barrio de Wilde , en el partido bonaerense de Avellaneda, y en menos de un minuto se llevaron el bolsón y celulares de una pareja de adultos mayores en medio del estupor de los empleados y otros clientes del bar.

"Seguramente los venían siguiendo", fue la conclusión de varios de los testigos del robo perpetrado alrededor de las 16 en el Café Martínez ubicado en avenida Mitre y Las Flores, la esquina céntrica más emblemática del barrio de Wilde, donde se encuentran los principales bancos, y a tan solo seis cuadras de la comisaría local.

Si bien no trascendieron detalles de qué fue lo que robaron los asaltantes, en base al testimonio de vecinos de la zona se supo que se trataba de cuatro personas que participaron del robo.

Los asaltantes habían llegado en un par de motos de alta cilindrada, dos de los que iban de acompañante bajaron tranquilamente, ingresaron al bar abriendo la manija de la puerta de vidrio sin hacer movimientos bruscos por lo que al principio algunos de los empleados creyeron que se trataba de deliverys.

Pero ambos fueron directamente a la mesa ubicada en el centro de salón, al lado de una columna, donde un hombre y una mujer tomaban sus cafés con medialunas. Los asaltantes mostraron armas y le quitaron el maletín negro de tela de avión que llevaba el hombre.

También le quitaron su teléfono celular y a la mujer que se quedó sentada, estupefacta, le robaron algunas pertenencias de su cartera.

Toda la secuencia quedó grabada por la s cámaras de seguridad del local y las de vigilancia del barrio, lo que generó conmoción en la zona del sur del Gran Buenos Aires por la facilidad con que ejecutaron el robo y la precisión del dato sobre quiénes eran los objetivos.

De hecho, una mujer que se encontraba mesas más atrás y se percató del robo intentó escapar del lugar pero en medio del temor que experimentaba, tropezó, trastabilló y cayó al suelo al punto que quedó tendida en el piso a centímetros de la puerta y los asaltantes le pasaron por arriba sin tocarla para salir del café.

Los empleados también quedaron pasmados, incluso tardaron en asistir a la mujer que estaba en el suelo. Una de las mozas, atinó a cerrar rápidamente con un pasador la puerta de entrada, casi a modo reflejo porque los ladrones ya se habían ido con el botín que fueron a buscar.

Lucía, una joven que presenció el robo, contó en las redes de un portal de noticias de Avellaneda que estuvo en el café "en ese momento y la verdad es que no sabes que hacer cuando alguien entra así con un arma".

"Es tu vida la que está en juego .. por ayudar te pueden pegar un tiro en la frente" , añadió la joven al graficar el temor que invadió a todos los comensales y pidió a las personas que opinan en las redes que "piensen antes de comentar o son todos Superman o qué onda?".

Uno de los vecinos del local contó a TN que "pararon dos motos, fui adentro para dar un vuelto, y cuando salí ya las motos se iban. Entraron dos armados ahí al negocio y fueron a buscar puntualmente a la pareja”.

“Tenían casco todos. En un minuto, entraron, agarraron el bolso, subieron y se fueron para el lado de Capital. Una cosa de locos”, añadió el comerciante y observó la casualidad de la falta de vigilancia en la tarde del miércoles como "un golpe de suerte justo, porque siempre hay policías acá, pero ayer no estaban".

Fuente: Clarín