Caso Agostina: a dos meses del femicidio, realizaron una nueva inspección ocular en la casa de Barrelier

A dos meses del femicidio de Agostina Vega, el fiscal Raúl Garzón encabezó este jueves una nueva inspección ocular en la casa de Claudio Barrelier (33), que arrojó algunos nuevos detalles sobre cómo podría haber transcurrrido la noche del crimen y hasta complicó la situación judicial de los otros involucrados en el casoque conmocionó a Córdoba

La inspección se realizó durante la mañana en la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico. Fue tras un pedido de Marianela Palmero, esposa de Barrelier, quien estaba en el domicilio al momento del crimen.

La pericia fue únicamente visual y duró cerca de veinte minutos. Allí participaron los abogados defensores de los cinco imputados, pero también estuvo presente el abogado de la joven que estuvo secuestrada en el domicilio de Barrelier en mayo de 2025.

Agostina desapareció en la madrugada del 23 de mayo de 2026. Según la investigación, ingresó a la casa de Barrelier, y nunca salió con vida.

Su cuerpo fue hallado días después, desmembrado y enterrado en un campo en la zona de Ampliación Ferreyra. La autopsia reveló que Agostina falleció por asfixia mecánica (ahorcamiento) y presentaba indicios compatibles con abuso sexual previo.

Fuente: Clarín