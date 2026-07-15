Senado: el oficialismo vota el pliego del juez que le quitó el freno a la Reforma Laboral del Gobierno

En la sesión de este jueves el Senado votará también 29 pliegos judiciales. El que más debate genera es el del juez Víctor Pesino , quien fue impugnado por la CGT , por haber firmado el fallo que restituyó la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la resolución que dispuso la intervención de la UOM.

Pesino ya es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero está a punto de cumplir 75 años. Tal como ordena la Constitución, si un magistrado quiere seguir en su cargo después de esa edad necesita que el Presidente vuelva a mandar su pliego y que el Senado se lo apruebe.

El magistrado los cumple en 12 días y por eso necesita que la Cámara Alta lo apruebe y que Javier Milei firme su designación antes del 27 de julio. Como el escándalo de Manuel Adorni tuvo al Congreso paralizado y el oficialismo había dejado caer la última sesión para evitar que destituyan al ex jefe de Gabinete, el tratamiento del pliego de Pesino se demoró.

Su audiencia en la comisión de Acuerdos, hace un mes, tuvo dictamen con la firma de aliados de LLA. Sin embargo, estuvo cargada de tensiones y entre los presentes estaba Abel Furlan, secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica.

El peronista Mariano Recalde le dijo que en Tribunales a él y a su colega, la jueza María Dora González, le decían "Bonnie y Clyde" en alusión a la famosa pareja de delincuentes estadounidenses de los años '30 y le preguntó si había recibido dinero a cambio de sentencias .

Sin embargo, la pregunta que le formularon reiteradamente fue el por qué el presidente Milei mandó su pliego al día siguiente de que él firmara el fallo que dejó sin efecto la cautelar que suspendía la Reforma Laboral.

Pesino estaba preparado y respondió con detalles: "Yo solicité en agosto de 2025 la prórroga. En noviembre me citó (el entonces secretario de Justicia, Sebastián) Amerio. Tuvimos una primera entrevista, me volvió a citar pero me atendió su asesor porque él tenia que ir a la Rosada". Y siguió: "Asumió un nuevo ministro de Justicia en el ámbito de todos los nombramientos y me informó, el 7 de abril, que iba a dar comienzo al trámite de mi nuevo nombramiento. El 13 recibí un correo electrónico en el que me informaban del ministerio que el día 24 se iba a publicar el edicto".

En esa línea concluyó: "No fue al día siguiente porque venía marchando desde antes. Fue simplemente una coincidencia de fecha " y luego agregó que ocurrió ese día porque "ese día había acontecido la integración de la sala".

El oficialismo lo defiende planteando que Pesino lo único que hizo fue ratificar una ley aprobada por mayoría por el Congreso.

En la tanda de pliegos también se encuentra el de Patricio Nicolás Sabadini , candidato como fiscal Federal para la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco; otro que llegó con impugnaciones.

El fiscal participó en investigaciones de alto impacto, entre ellas la causa por las facturas apócrifas vinculadas al empresario kirchnerista Lázaro Báez . También en expedientes contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena, quien fue condenado por el asesinato de Cecilia Strzyzowski , además de investigaciones por presunto lavado de dinero y asociación ilícita que involucraron a ex funcionarios de la gestión de Jorge Capitanich.

Por otra parte, el funcionario fue denunciado por su hermana por presunta violencia de género. La presentación judicial se produjo luego de que ella difundiera un correo electrónico en el que, según la denuncia, el fiscal la amenazaba en el marco de un conflicto familiar.

Pero en la audiencia en el Senado apenas recibió dos preguntas de los radicales Carolina Losada y Maximiliano Abad.

Los demás pliegos son de jueces, defensores y fiscales de Capital Federal, Buenos Aires, Tucumán, Misiones, Corrientes, Chaco, Río Negro Salta y Mendoza.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín