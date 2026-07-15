Argentina vuelve a hacer historia ante Inglaterra: remontó otro partido épico y jugará la final del Mundial 2026 ante España

La Selección Argentina de Lionel Messi vuelve a hacer historia: le ganó a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026 . Luego de un primer tiempo súper trabado y a puro nervio, a los diez minutos de la segunda etapa, Anthony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina y puso el 1-0. Sin embargo, a partir de ese momento la Scaloneta sacó la chapa del campeón del mundo y se convirtió en un aluvión imparable para el equipo de Thomas Tuchel. Luego de convertir en figura a Pickford , a los 85 minutos, Enzo Fernández metió un zapatazo de más de 20 metros para empatar el encuentro. Pero había más: cuando se jugaban dos de descuento, Messi enganchó por la banda, sacó un centro de derecha y Lautaro Martínez anotó el gol de la victoria. Este domingo, los de Scaloni defienden el título en Nueva York ante España.

La primera vez, dicen, nunca se olvida. Lionel Messi se sienta en el césped del estadio de Atlanta para contemplar. Ya ha dado una de las demostraciones de fútbol y corazón más grandes de su carrera. Y no, no hizo goles justo en un día que le faltaba marcar en su calendario goleador. Pero fue actor protagónico de un partido que quedará mucho tiempo en la retina, que va a marcar a una generación y una nación futbolera. Sus dos asistencias solo agigantan los récords, lo más importante es haber aparecido en el lugar indicado, en el momento justo, que le hacen dibujar esa sonrisa de alguien que se siente realizado. Al menos por ahora. Se ha convertido en el primer argentino en llegar a tres finales de Mundial. Puede ser el primero en levantar dos veces el trofeo más deseado. Y lo hizo con 39 años, siendo totalmente decisivo para la Selección Argentina. Poniéndose el equipo al hombro desde esa zona derecha a la que que tanto jugo le ha sacado en su vida. Lo hace gambeteando como en el potrero de Grandoli, Rosario, para desbordar a dos rivales de 21 y 25 años, y tirar el centro justo de derecha para la cabeza de Lautaro Martínez. Lionel Messi es el capitán de Argentina y este miércoles 15 de julio se ha elevado -aún más- en el status del pueblo. Leé el análisis del enviado especial.

Sabrán disculpar Emanuel Ginóbili, Luis Scola y el resto de la Generación Dorada del básquet. También lo aceptaría Diego Armando Maradona, el barrilete cósmico que voló más alto que nadie en México 1986. Es posible que Mario Alberto Kempes y Daniel Alberto Passarella no digan ni mu. Mucho menos Luciana Aymar y Las Leonas multicampeonas. O los chicos de la Copa Davis, con Juan Martín Del Potro a la cabeza.

La Scaloneta es el mejor equipo de la historia del deporte argentino. No hay manera de generar más emociones; es imposible hallar semejante aura. Lionel Andrés Messi no puede ser tan perfecto y Lionel Scaloni no puede acertar en cada uno de los cambios bajo presión. Leé el análisis completo del enviado especial.

"Es una locura lo que estamos viviendo y cómo se están dando las cosas. Antes de que empezara este Mundial, confiaba en este grupo; sabía que entre los cuatro mejores íbamos a estar . Son dos finales seguidas. Pero este grupo no me sorprende a mi. Sabíamos de lo que éramos capaces. Por ahí la gente tenía dudas por cómo llegábamos, con jugadores al límite y con problemas. Pero cuando este equipo está unido, siempre da un plus y se contagia el uno al otro. Da el máximo", analizó el capitán en TyC Sports.

Luego, le dejó un mensaje a los argentinos: "Lo mismo que hace cuatro años: disfruten de este momento como lo disfrutamos nosotros . Nos metimos en una final del mundo otra vez, posicionando a la Argentina entre los dos mejores del mundo otra vez. Que lo vivan como están haciendo. Hoy dimos el último paso y jugamos otra final del mundo. Ahora será lo que Dios quiera".

En DSports agregó: "Nos sentimos orgullosos de todo lo que venimos consiguiendo y brindándole a la gente, somos felices de que disfruten y lo vivan como lo están haciendo. Hay gente en el monumento, en el Obelisco, en cada parte. No era un partido más. Era muy especial para todos los argentinos. El partido que no queríamos perder ".

"NUNCA SE ME PASÓ POR LA CABEZA NO ESTAR ENTRE LOS 4 MEJORES" Lionel Andrés Messi. "Cuando este grupo está junto, saca algo especial". @nanisenra . #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sCDngL62iP

Esposas, hijos, padres y madres, entre tantos otros, reciben con cariño a los finalistas de la Copa del Mundo 2026. Tras una larga espera, como ocurrió en cada uno de estos siete partidos del Mundial, los futbolistas se sientan en la platea para compartir el momento con sus seres queridos.

" Saben que vivo en España y tengo familia española. Pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles . Respeto máximo y enhorabuena por el juego y el comportamiento que tienen. Ojalá los españoles estén contentos, con tantas alegrías que les ha dado Leo Messi jugando en Barcelona. ¿Qué más tiene que hacer para demostrar que es el mejor de la historia? Sé que no todos los españoles lo quieren pero sí la mayoría", expresó sobre el rival en la final.

También se refirió a Luis de la Fuente, el seleccionador español: "Luis, además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, tenía una particular relación con él, me gusta su cercanía. Y casualmente nos encontramos en una final. Recuerdo un foro de entrenadores en Qatar, cuando ya éramos campeones del mundo. Tuvimos una linda charla con él, con cosas que creo que le han servido y ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante. Me pone contento por él".

"ME PONE CONTENTO POR ÉL, PERO EL DOMINGO LO SIENTO... VAMOS A INTENTAR GANARLES" Lionel Scaloni y su relación con Luis de La Fuente, entrenador de España. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cTQtrEg4OF

"Para mí fue un justo ganador de la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que todo el mundo, yo también, pensaba que era muy difícil de ganarle . Lo hemos analizado en marzo como posible rival. Es un gran equipo. Va a ser un equipo para que la gente lo disfrute. Pero ahora disfrutemos de esto", subrayó el DT.

" ¿Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo en el banco? Me siento identificado con él; yo era un poco él en la cancha . Nos podemos equivocar. Pero esa historia de que no ponía o sacaba jugadores por lo que nos habían dado. Di María fue suplente conmigo, Paredes no jugó la final pasada, Otamendi está en el banco. Ellos lo entienden porque saben que el entrenador quiere preparar el partido lo mejor posible. Yo no soy ningún mago; son los jugadores los que juegan", agregó sobre el cambio en el 11 inicial contra Inglaterra.

"Son indios, en el buen sentido de la palabra. Se han criado en situaciones extremas, en ambientes donde no tenían miedo a nada. Cuando todos pretendían mucho de ellos cuando eran chiquitos. No les pesa la responsabilidad. Leo agarró la pelota, entró De Paul y Montiel como si no hubiese un nunca más. Cuando ves esa demostración es porque están jugando como si tuviesen 7 u 8 años. No están pensando en quedar afuera en una semifinal, sino en jugar al fútbol", resumió el santafesino.

"Yo era muy chiquito en 1986. Lo de hoy no lo voy a comparar, pero pensábamos que lo de Egipto era lo máximo y esto lo superó. Más allá de la entidad del rival, es una semifinal. De la manera que fue, no sé si ha pasado alguna vez. El segundo gol de Diego ha sido magnífico y quedó en la historia, pero a nivel de juego lo de hoy fue increíble", analizó cuando le consultaron por lo ocurrido hace 40 años.

"Soy un agradecido a los jugadores, sin este grupo es imposible. Una mención especial a quienes no juegan y apoyan aunque no juegan. Los que entraron desde el banco hoy han sido fundamentales. Al final, en el fútbol como en la vida es dar todo hasta el final", expresó el DT en el inicio de la charla con la prensa en el estadio de Atlanta.

"Lo de la ayuda va a seguir existiendo, no me molesta, pero hoy con el VAR es muy difícil que te ayuden. Nosotros sabíamos que no había ayuda", agregó sobre los comentarios de la prensa internacional, especialmente la española.

"Cuando el rival duda, vemos sangre y ahí vamos", sostuvo sobre su equipo. Y agregó: "Cuando hay una aspiradora en el arco y te llama al gol, ¿qué hacíamos si no entraba? Estábamos contentos igual porque el equipo luchó hasta el final. Nos hubiéramos ido tristes a casa pero dejando todo. A partir del gol de ellos, fue una demostración de lo que queremos para el fútbol nosotros. El fútbol es lo que se resumió en esos 40 minutos. Y con el 2-1 había que atrincherarse y también lo hicimos. Es lo que te enseña el fútbol cuando somos chiquitos".

El conjunto nacional fue protagonista de la primera definición, en 1930 y perdió con Uruguay 4-2. Tras los títulos en Argentina 78, México 86 y Qatar 2022, ahora va por el cuarto título ante España. ENTERATE DE MÁS ACÁ.

"No hay palabras, solo lágrimas, abrazos y un país de entero de fiesta", posteó la Selección en su cuenta de X. El Obelisco, en Buenos Aires, está colmado desde que terminó la semifinal con victoria argentina sobre Inglaterra por 2 a 1.

🏆 #FIFAWorldCup No hay palabras, solo lágrimas, abrazos y un país entero de fiesta 🥳🇦🇷 pic.twitter.com/l7twCRirLN

Lamine Yamal vs Lionel Messi. Los jugadores elegidos por la casa madre del fútbol mundial para anticipar el partido del domingo en Nueva York.

Spain. Argentina. The #FIFAWorldCup Final. pic.twitter.com/mfcSIkYplu

"No nos estamos dando cuenta lo que estamos logrando. Nos sentimos identificados con la gente y el país", afirmó el arquero. Sobre el desarrollo del juego, comentó: "Nosotros jugamos una semifinal, con el cuchillo entre los dientes, y ellos no lo sentían igual que nosotros. No creo que sea por Malvinas, yo ni había nacido. Creo que es la experiencia de jugar una semifinal y la de ir por delante en el marcador, nos pasó el Mundial pasado contra Croacia. Ellos cuidaron el resultado y pusieron defensores y nos dieron la pelota y cuando le das espacio a Leo y a los chicos hicimos daño". "Sabíamos lo que representaba este partido para la gente. Nosotros siempre tenemos un cambio más. Se ha hablado mucho y nosotros tratamos de demostrar siempre en la cancha", completó.

"Nunca los vamos a dejar tirados", insistió el central, replicando la frase de Lionel Messi en Qatar 2022. Sobre la bandera de las Malvinas, evitó expresarse y la tiró afuera en la consulta de DSports: "Fue pensado con lo que nos caracteriza: el argentino juega al fútbol, cuando hay que meter metemos, cuando hay que sufrir lo hacemos. Pero desde el minuto 1 teníamos la pelota en el piso. Hoy fuimos muy superiores, los únicos que intentamos jugar. Ningún compañero se escondía. Somos justos ganadores. Estamos bien en la final".

"NUNCA LOS VAMOS A DEJAR TIRADOS" Lisandro Martínez. @nanisenra #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CWFRXSAby5

El volante se refirió al cruce histórico contra Inglaterra: "Tratamos de representar a nuestro país y a todos los que tuvieron ese momento triste de nuestra historia, que se sintieran identificados con nosotros y diéramos una imagen positiva". Sobre el partido, analizó: "Nadie la quiere como nosotros, nadie tiene esa posesión y pelearla hasta el final. Controlamos todo el partido, solo sufrimos la del gol pero aún así creíamos que podíamos pasar".

"Yo entré hace poquito pero todo el grupo, desde los más grandes y el cuerpo técnico que vienen mandando el mensaje a los más jóvenes, a los que vienen a entrenar, a hacer el sueño de jugar con Argentina, agradecerles eternamente. La verdad para nosotros es increíble y estamos muy felices", expresó quien fue titular contra Inglaterra. " Esa unión de grupo fortalece todo lo que está pasando, nunca me tocó vivir algo de esto . Es la fuerza que tiene este grupo: entran cinco cambios, mejor de los que salen, que salen fatigadísimos dejando todo por la camiseta y la bandera", agregó. Además, contó que su papá le mandó 2una foto, con las camisetas" y estaba "muy feliz".

EL AGRADECIMIENTO DE GIULIANO SIMEONE TRAS EL TRIUNFO ANTE INGLATERRA @nanisenra #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/S0q8C16mYJ

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026. El partido está programado para las 16 (hora de la Argentina) y será el encuentro número 104 del torneo.

El estadio elegido es el New York New Jersey Stadium, nombre que utiliza la FIFA durante la competencia por cuestiones de patrocinio. Se trata del MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, estado de Nueva Jersey, a unos 16 kilómetros de la ciudad de Nueva York.

Ya no hay dudas. El récord de asistencias tiene un solo rey: Lionel Andrés Messi. Primero para el gol de Enzo Fernández y luego el centro para el cabezazo de Lautaro Martínez. El rosarino llegó a la cantidad de 12, cifra que ningún jugador logró. Además, con los 21 goles que lleva en la Copa del Mundo, participó en 33 goles de Argentina y estira su ventaja sobre todos. ENTERATE LO DETALLES ACÁ.

El capitán se va ovacionado por el público y fotografiado por los reporteros gráficos ubicados en el pasillo del túnel. Los festejos, ahora, seguirán puertas adentro; también en el Obelisco, que ya luce colmado, y en cada rincón del país.

Las tribunas están colmadas de los hinchas argentinos y adentro, los jugadores replican cada canto. En un rato, habrá encuentro con los familiares, que también están en Atlanta, donde ya no quedan ingleses, derrotados en la semifinal del Mundial.

Se quedó sin palabras el delantero y explotó en un llanto ante el contacto con la prensa. "Es muy fuerte de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol . Perdón, eh", se disculpó, visiblemente emocionado. "Para mi vieja, que desde el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, eso vale más que un gol, que una final. Tengo a mis dos hijos ahí, que me cambiaron la vida, bajé un cambio, disfruto de todo esto. Mi hija mi hizo bajar un cambio y mi hijo tres más. Hoy disfruto de la vida", subrayó.

Sobre su gol, para el 2 a 1, expresó: " Lo soñé: se lo dije a Alexis que iba a hacer un gol y en el banco a Facu Medina que iba a entrar y lo iba a ganar . Enzo hizo un golazo también".

"Aprovecho que estoy más tranquilo y te lo digo: este equipo sigue demostrando de qué está hecho . Ellos se cansaron, han presionado 60 minutos y ya no daban más. Cuando hicieron el gol y se metieron atrás, hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los dos goles. Después de tres años y medio volvemos a jugar una final del mundo", cerró.

LAS LÁGRIMAS DE LAUTARO MARTÍNEZ "La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, soñaba con hacer este gol". #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/801ry6sgwS

"Sin palabras. Una alegría a nuestro país y a nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme. Vamos a intentar ganar y dejar todo (el domingo), pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que dejan los jugadores", expresó el DT argentino. También les agradeció a los hinchas: "Esta gente nos llevó a ganar el partido". Sobre su grupo, insistió en que da "todo hasta el final, sin guardarse nada". "Estoy contentísimo", completó.

"NO ES ARROGANCIA, ES CORAZÓN: SOMOS ÚNICOS" La emoción y admiración de Lionel Scaloni hacia el plantel argentino. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nejpnyIqdj

Aunque el duelo era futbolístico, la historia se cuela en esta semiifnal contra Inglaterra. Y una bandera blanca con letras negras aparece en las manos de Lo Celso, que toma enseguida Cuti Romero. "Y ya lo ve, el que no salta es un inglés", explota ahora en las tribunas.

El capitán argentino y emblema de la Scaloneta se descargó en el festejo de la victoria sobre Inglaterra, que representó la clasificación a la final del mundo. "Un minuto de silencio, para Inglaterra que está muerto", gritan ahora, a los saltitos, con los hinchas de banda sonora.

¡¡QUÉ DESAHOGO, LIONEL!! Messi va por una nueva final del #MundialEnDSPORTS con la Selección Argentina. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/O3QSdUIIt9

En una de las populares, la que estaba repleta de argentinos y detrás del arco que defendió Dibu Martínez en el primer tiempo, la alegría es total. Es ahí donde Messi mira y festeja, tomándose el escudo que viste tres estrellas. ¿Por qué no pensar en la cuarta, ahora? El que espera es España.

El final se calentó por esta reacción del 10 inglés al joven lateral argentino que tuvo un paso por la Premier League.

BELLINGHAM SE ENOJÓ Y LE PEGÓ AL COLO BARCO, PERO ARGENTINA FESTEJÓ EL PASE A LA FINAL DEL MUNDIAL. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/HEa8rD0hKZ

Messi lo celebra con sus compañeros; Antonela, en uno de los palcos del Mercedes Benz Stadium, se suma a la alegría del capitán.Mientras los ingleses se dividen entre las lágrimas y la bronca, los argentinos festejan su segunda final consecutiva.

¡¡EMOCIÓN TOTAL!! ¡¡ARGENTINA ESTÁ EN UNA NUEVA FINAL DEL MUNDO!! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/gYxT1BXs96

La Scaloneta le ganó 2 a 1 a Inglaterra, con los goles de Enzo Fernández a los 40 minutos y de Lautaro Martínez a los 46.

Leo cubre la pelota y se queda con la posesión argentina en un momento caliente, con Inglaterra volcado en ataque. Gana la falta y será momento de defenderse con la pelota para guardar en un cofre este triunfo que meta a la Scaloneta en su segunda final consecutiva.

El central cordobés despeja todo lo que le queda cerca. Argentina se defiende con 10 jugadores, solo Lautaro está parado para una eventual contra. Ahora, la pelota la duerme Dibu Martínez.

Rashford y Toney ingresan en el equipo por Stones y Spence. Inglaterra tiene un lateral en ataque.

El volante recibe la tarjeta. Ahora, Inglaterra saldrá a atacar pero está repleto de defensores. Argentina deberá cuidar este triunfo en un largo tiempo de adición.

Argentina lo merecía, por buscarlo y desearlo. Y el premio lo tiene en el descuento: Alexis lo intentó primero pero el remate dio en el palo. Entonces, el rebote le quedó a Messi, que manda el centro al segundo palo para la cabeza del Toro, que se eleva más que nadie y en su primera chance convierte el 2 a 1.

¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9C2NGujagF

Stones deja la cancha tras recibir la atención médica y el cuarto árbitro muestra el cartel con 9 minutos de adición. Hay tiempo, todavía Argentina, para buscar el gol del triunfo y la clasificación a la final.

El golazo de Enzo no conforma a la Scaloneta, que sigue presionando a Inglaterra, replegada cerca del arco de Pickford. Ahora, Stones se tira algo consternado y recibe atención médica.

La jugada iba por derecha pero esta vez no hubo centro: Messi habilito a Fernández con el pase atrás y el volante insistió con su cuarto tiro al arco del partido, apenas segundos después de que Pickford se lo tapara. Esta vez, no hubo palo ni arquero que lo evitaran. Argentina lo empata y quiere más.

¡SÍ, ENZO SÍ! GOOOOOOOOOOOL ARGENTINO Tremendo remate de Enzo Fernández para que la Selección se lo empate 1-1 a Inglaterra en el final del partido. pic.twitter.com/0vXnBSoGrT

El volante del Chelsea vuelve a probar desde afuera del área y esta vez su tiro tiene destino de red pero el arquero lo manda al córner.

El cordobés aparece como centrodelantero para aprovechar todos los envíos que se vienen desde los costados, incluido el de Messi que se va pasado, sin riesgo para Pickford.

Rice y James le dejan sus lugares a O'Reilly y Dan Burn.

El entrenador hace lo que el partido le pedía: poner otro delantero para aprovechar los últimos diez minutos y buscar el gol que lo mantenga en carrera para la final del Mundial. Inglaterra sigue 1-0 desde los 10 minutos por el gol de Gordon, que ya dejó la cancha. Y se vendrán cambios de Tuchel para defenderse todavía más.

Scaloni prepara un cambio más para aprovechar que los centros vuelan al arco de Pickford ante una Inglaterra replegada, que quiere aprovechar el error.

Esta vez el que llega es Nico González por la derecha, que estaba adelantado cuando le pincha la pelota Messi. "Argentina, vamos, ponga huevos, que ganamos", explota el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

El centro desde la derecha de De Paul al corazón del área terminó en el cabezazo de Mac Allister que impactó de lleno en el poste. Argentina ataca con sus 10 jugadores de campo. En la siguiente, Pickford se queda con la pelota tras un centro de De Paul.

¡EL PALO LE NEGÓ EL EMPATE A ARGENTINA! Cabezazo de Mac Allister al poste derecho de Pickford. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/svkeKTrXK7

Ambos participaron del ataque que terminó en el centro desde la derecha del jugador de River. Inglaterra sigue defendiéndose con sus 11 hombres en su campo.

De Paul, Montiel y Otamendi se metieron en el once por Simeone, Molina y Lisandro Martínez. También un cambio en Inglaterra tras la pausa de hidratación: Konsa por Gordon.

Nico González ganó de cabeza después de un gran centro de Messi y generó la atajada del inglés, justo antes de la pausa de hidratación.

¡¡QUÉ ATAJADA!! Pickford se lució y evitó el gol de Nico González. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RBPwn1DJfw

El capitán se movió por el centro del ataque y abrió a la izquierda para el Caballo, que probó el centro atrás sin destinatario argentino. Inglaterra, igualmente, no quiso problemas y generó un córner desde la izquierda.

Messi lo busca al recientemente ingresado, que desborda por la izquierda y la peina de cabeza para que algún compañero termine de definir en el área. Sin embargo, la pelota le queda a Rice, que despeja y aleja el peligro del arco de Pickford.

Nico González reemplaza a Paredes, de gran partido. Sorpresiva salida en la Scaloneta. El DT busca rapidez tanto para atacar como para defender en este momento del partido, que pierde 1-0 desde los 10 minutos del segundo tiempo.

Argentina tiene la pelota pero no puede ser profundo contra un rival replegado. Rice rechaza al córner, aunque la búsqueda es una contra rápida aprovechando espacios. Mientras tanto, Scaloni prepara el primer cambio: se vendrá Nico González.

El volante del Chesea busca su remate desde afuera, pero a diferencia del primer tiempo se va más lejos del arco de Pickford. Argentina tiene la pelota contra un rival que se defiende en bloque bajo después de abrir el marcador.

Messi comanda los ataques de la Selección ante un rival que se metió atrás y tiene a su 9 como un central más para defender cada pelota que Argentina manda cerca del arco de Pickford.

El lateral celebra haber interceptado a Giuliano cuando se había metido en el área. El córner es para Argentina, que no quiere sentir el impacto del gol en contra y busca rápidamente el empate.

IMPERIAL: SALVADOR CRUCE DE DJED SPENCE PARA EVITAR LA DEFINICIÓN DE GIULIANO SIMEONE. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/fkVt07HULV

Gordon apareció en el segundo palo para poner el 1-0. Tras una salida rápida de contra, Rice abrió a la derecha con Rogers, que entre Tagliafico y Martínez mandó el centro para el derechazo certero de Gordon, que le ganó a Molina y definió solo ante Dibu Martínez.

INGLATERRA PEGÓ PRIMERO Los británicos iniciaron la jugada desde abajo y, con un buen centro al área, Anthony Gordon metió el 1-0 ante Argentina. pic.twitter.com/wzRQ1IjQVi

El avance se dio por la izquierda con Tagliafico pero terminó por la derecha, donde el centro atrás no encontró remate al arco. Ahora, la Scaloneta corrige los errores del primer tiempo y presiona más arriba a Inglaterra.

Al cordobés, que antes había salido del fondo con guapeza, le sacan la tarjeta por una falta sobre Bellingham, cuando Inglaterra lo buscaba de contra. Tanto él como Lisandro Martínez, la dupla de centrales de la Scaloneta, están amonestado por infracciones al 10 inglés.

Argentina se posiciona 4-4-2, a diferencia del 4-1-4-1 de la primera etapa, y Alvarez ya tuvo su primera chance de gol. Inglaterra ahora avanza con Spencer por izquierda, intentando encontrar el hueco a la espalda de un Simeone volcado en ataque.

El delantero generó por la derecha y rompió a la última línea. Con su derechazo exigió una gran respuesta de Pickford. La pelota volvió a quedarle al Araña, que probó de nuevo a puerta y encontró la respuesta del arquero.

¡INFERNAL ATAJADA DE PICKFORD PARA EVITAR EL GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ EN EL ARRANQUE DEL ST! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QfKL0xxHxE

La Scaloneta recuperó rápido y mantuvo la posesión en los primeros segundos del complemento, a diferencia de lo que había ocurrido en la primera mitad. Inglaterra presiona alto y espera el error.

El árbitro dijo que hubo invasión de Argentina en el campo inglés y ordenó que Rice volviera a moverla.

Movió Rice en Inglaterra y se puso el marcha la segunda mitad. El partido está 0-0.

El entretiempo ya pasó: atrás quedaron las indicaciones de Scaloni y Tuchel. Se vendrán los segundo 45 minutos sin cambios en Argentina ni Inglaterra.

Argentina e Inglaterra igualan 0-0 tras un primer tiempo muy disputado, luchado y hablado. Los capitanes Kane y Messi se le quedan hablando al árbitro. Nadie está conforme en Atlanta.

El técnico alemán ya piensa en el segundo tiempo, tras una primera parte en la que su arma goleadora, Harry Kane, no tuvo ninguna chance. El delantero tuvo que tirarse atrás para tocar la pelota. ¿Podría haber cambios en el equipo inglés?

Inglaterra recupera la pelota y juega por la derecha, con Rice y James. Mac Allister apoya en la marca a Tagliafico para evitar que lleguen los centros al área de Dibu. Se juega el primero de los tres minutos adicionados.

El partido se vive en las tribunas, donde se traslada la energía del campo de juego: hablado, cortado e intenso. El 0 a 0 le queda bien, en un partido con pocas jugadas de gol, digno de una semifinal que ninguno quiere perder.

El central corta con falta un contraataque inglés y se gana la tarjeta. No es una buena noticia en un partido tan caliente, donde cada infracción puede terminar en amarilla.

Ahora, la Scaloneta se hizo cargo del juego. Con el equipo adelantado en campo rival, Messi toca y juega gracias a la marca en zona de Inglaterra, tan distinta a la suiza del partido pasado. Simeone bien abierto en la derecha es siempre una opción, mientras que en el sector izquierdo ahora está Tagliafico porque Julián se mete más en el área.

Messi jugó corto el tiro libre con Paredes y luego picó por izquierda. Sin embargo, la pelota volvió al centro, donde apareció Fernández para animarse al arco. La pelota pasó cerca del travesaño.

¡¡ERA UN GOLAZO, ENZO!! Fernández probó de media distancia y la pelota pasó cerca del ángulo derecho de Pickford. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MwtFrhSAFX

Molina le hizo una falta a Bellingham muy cerca del área, tras una pérdida de Simeone. James se hace cargo del envío frontal y busca el punto penal, donde Dibu Martínez aparece con los puños para desarticular cualquier opción de remate. La contra le quedó a Leo, que se metió entre tres y generó la falta y la amarilla para Anderson. Además de un tiro libre que irá al área de Pickford.

El público se levanta cuando lo ve a Simeone luchar cada pelota, al riesgo de ganarse la primera amarilla. El partido es intenso y luchado, con pocas acciones en las áreas pero muy luchado en el medio.

Enzo le comete falta a Bellingham y le entrega un tiro libre cercano al área, para buscar un cabezazo de Harry Kane. Rice se hace cargo de la pelota parada, Stones le gana a Licha Martínez la posición pero el cabezazo se va afuera.

El hijo del Cholo es pura garra en el inicio de la semifinal y consigue recuperar la pelota para Argentina. La presión inglesa se rompe con un ataque que no ve destino de arco pero que consigue sacarle la pelota al equipo de Tuchel, que reclama cada decisión del árbitro por la fuerte marca albiceleste.

Enzo probó al arco pero no lo vio a Messi, que era una mejor opción en ataque, apenas se reanudó el partido tras la pausa de hidratación.

Los hinchas de la Selección Argentina hicieron su parte. En la previa de la semifinal contra Inglaterra en el Mundial 2026, repitieron la espectacular y ruidosa caravana por las calles de Atlanta, para llegar caminando hasta el imponente estadio con capacidad para más de 68.000 personas en este torneo. Sin ningún tipo de problemas o incidentes, los fanáticos de la Albiceleste, muchos de ellos extranjeros y otros tantos sin entradas para el partido, eligieron dar su apoyo de esa forma, haciendo resonar el ritmo de los bombos en los altos edificios del downtown de la ciudad donde se había ya disputado el encuentro contra Egipto.

El punto de encuentro fue el Underground, mismo sitio donde el martes por la noche se había dado el banderazo, que terminó con incidentes entre hinchas de San Lorenzo y Huracán, que derivó en algunos heridos y detenidos. Se especula que entre 25.000 y 30.000 argentinos llegaron hasta la ciudad. Muchos en continuado desde Kansas City, donde se jugaron los cuartos de final, pero otros viajaron principalmente desde Miami, por aire pero también por tierra. Leé la nota

Llega en el mejor momento de Argentina en un partido muy equilibrado. Inglaterra tuvo unos 15 minutos iniciales con el dominio del balón. Ninguno, sin embargo, inquietó a los arqueros.

Messi lo buscó a Simeone en el tiro libre y Giuliano ganó un córner. Desde allí vino el centro de Leo que quería ser gol olímpico. Pero el árbitro cobró el bloqueo de Simeone a Pickford.

Los volantes tocan en el medio, con Enzo, Paredes y Mac Allister, que sufre la infracción de Bellingham. Con Julián bien abierto en la izquierda, los centros buscan a Messi y Simeone. Todavía no hubo ocasiones de gol en el arco de Pickford. Pero se viene un tiro libre de Messi.

La Selección llegó por la izquierda con Tagliafico y el delantero de Atlético de Madrid. El centro pasado buscó a Messi, que anticipó de pecho pero se le fue larga. Luego, la jugada cayó en offside. Intensidad plena en Atlanta.

Rogers le pasa por atrás a Bellingham, que lo habilita para que tire el centro, que va a las manos del arquero argentino. Argentina marca cerca pero muy cerca de Martínez. Necesita adelantar sus líneas para no sufrir de más contra una Inglaterra adelantada.

En un gran partido del volante del Chelsea, Inglaterra busca por el sector izquierdo pero allí está el ex River para presionar y terminar con ese ataque. Entonces, levanta los brazos y los argentinos ubicados detrás del arco de Dibu le responden.

Tras un arranque con Inglaterra como dominador, la Scaloneta logra armar juego con sus volantes adelantados. También consigue evitar cualquier chance de contra y corta en campo inglés. Partido equilibrado en Atlanta, que se mantiene 0-0.

Tras una charla entre ambos unos minutos antes, Leo buscó el pase largo a la zona derecha para que Simeone picara al espacio. Sin embargo, estaba en offside. La jugada se diluye con un roce entre el de Atlético de Madrid y el arquero Pickford.

El arquero resuelve buscar a Julián y, aunque no lo encuentra, Rice la manda al córner. Pese a la recuperación de Anderson, la marca argentina es precisa y sale jugando con la pelota.

El equipo de Tuchel presiona alto, no quiere que Argentina se le venga ni que la pelota le llegue fácil a Messi. Por eso, salen a atacar esa primera línea y el 10 argentino baja para recibir. Por ahora, la Scaloneta no pudo llegar al arco de Pickford.

Alexis defendió el centro y generó el córner, que Rice envió al área de Dibu. Cuti Romeo la peina. Stones pidió falta de Giuliano, que lo presionaba hombre a hombre.

Argentina presiona alto y consigue el error de Spence en la salida. Tras cinco minutos de posesión europea, la Scaloneta recupera la pelota y buscará hacerse fuerte. Pero, en lugar de eso, surge la falta de Simeone a Anderson; es la tercera de Argentina en menos de seis minutos.

Bellingham le reprocha a Paredes por la falta. Anderson presiona a Messi y Enzo le entra fuerte en la siguiente jugada. Apenas pita el árbitro estadounidense, los jugadores empiezan a pechearse. Poco fútbol en el inicio del partido.

Inglaterra tiene la pelota y el equipo nacional muestra su planteo defensivo, con cuatro en el fondo, Paredes justo delante de los centrales, los volantes con Julián defendiendo por izquierda y Messi solo arriba. Paredes, apenas puede, le hace sentir el rigor a Bellingham con una falta en el hombro recientemente operado del inglés.

Comenzó el primer tiempo de la semifinal contra Inglaterra en Atlanta. El ganador jugará el domingo; el perdedor, el sábado. Séptimo partido del Mundial para ambos; primer cruce de Messi con Inglaterra.

Lo raro fue la mezcla: entraron, por el lado de Argentina, Ezequiel "Pocho" Lavezzi, y por el de Inglaterra, Charlie Heaton, ¡un actor de Stranger Things! En la serie de Netflix, el inglés interpreta a Jonathan, el hermano mayor de Will. LEE LA NOTA.

Se viene la semifinal entre Argentina e Inglaterra para definir al rival de España en la final del mundo, el domingo en Nueva York.

Los jugadores cantan con bronca el himno nacional, ante la reacción del público inglés de silbar la canción patria. Previa caliente en Atlanta.

El público se hace escuchar. Ahora, se vendrá el himno más hermoso del mundo y seguramente, el abucheo inglés.

Los jugadores se meten al campo de juego. En menos de 10 minutos arrancará la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

En instantes, los jugadores saldrán al campo de juego, donde las banderas de Argentina e Inglaterra ya están exhibidas. Michael Buffer, histórico relator de boxeo, presenta el duelo de dos pesos pesados en Atlanta.

Cuando Inglaterra se iba al vestuario y la Scaloneta estaba terminando la entrada en calor, se prendieron los aspersores del campo de juego del Mercedes Benz Stadium. Se viene la acción, se viene el fútbol.

NI EL AGUA LOS FRENA En el cierre de la preparación de Argentina, se prendieron los aspersores, pero los jugadores continuaron con los movimientos y regresaron al vestuario. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nuDPMmXm6W

Con Juano Tesone como enviado especial para capturar las imágenes de la Copa del Mundo, una selección de los editores de fotografía de la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, en esta nota .

El informe del enviado especial desde Atlanta, donde Argentina se mide a Inglaterra por un lugar en la final del domingo en Nueva York, donde espera España.

Se especuló mucho en la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra sobre qué haría Scaloni con respecto a la formación inicial. Las pruebas en los últimos entrenamientos alimentaron las dudas sobre si jugaría con cuatro defensores o sorprendería con una línea de 3/5. Y también sobre cuántos serían los cambios.

Finalmente, habrá uno solo. Y el elegido fue Simeone, quien reforzará el sector derecho del mediocampo e intentará tener un ida y vuelta permanente, fiel a su estilo de juego. No solo para darle una mano en defensa a Molina, que no dio tanta seguridad en los últimos partidos. LEE LA NOTA.

La FIFA publicó cómo llegan los seleccionados que disputan la segunda semifinal de la Copa del Mundo 2026 y comparó tres duplas: Bellingham vs Messi; Gordon vs Enzo y Stones vs Licha Martínez.

The crucial matchups that could determine today’s Semi-final. England and Argentina go head-to-head. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷 @aramco #FIFAWorldCup #PowerRankings

Argentina arranca la entrada en calor cinco minutos después de Inglaterra. En poco más de media hora se definirá al segundo finalista del Mundial; espera España en Nueva York.

Con LEO MESSI a la cabeza, Argentina sale al campo de juego para el calentamiento precompetitivo antes del duelo vs. Inglaterra. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QIpAWopmx3

Con Harry Kane a la cabeza, los futbolistas se metieron al campo de juego para la entrada en calor. "Y ya lo ve, el que no salta es un inglés", explota en las tribunas. En instantes, se viene Leo Messi y compañía.

El arquero se mete al campo para la entrada en calor y rápidamente localiza a su hermano, presente en una de las tribunas del estadio. Le dibuja un corazón con sus manos, saluda a los hinchas que lo ovacionan y arranca su trabajo previo al partido decisivo del Mundial.

Con Giuliano Simeone como titular en las semis del Mundial 2026 es inevitable recordar el histórico cruce que protagonizaron su papá Diego, El Cholo, y David Beckham en el Argentina vs Inglaterra del 98.

En aquel partido frente a Argentina, el mediocampista nacido en Leytonstone, en el noreste de Londres, fue expulsado en el arranque del segundo tiempo del duelo que terminaría empatado 2 a 2 y que la Albiceleste ganaría 4 a 3 por penales. El árbitro danés Kim Nielsen le mostró la tarjeta roja por una infantil reacción tras una falta de Diego Simeone. LEE LA NOTA.

Sobre por qué se ganó un lugar en el lateral, explicó que "tuvo buenos ingresos desde el banco". El técnico alemán también le dedicó palabras a Messi: "Tenemos que tener cuidado, obviamente, de lo que haga Messi".

La caravana de los hinchas, como ya es costumbre, se repitió en la previa del partido de semifinales frente a Inglaterra en el Mercedes Benz Stadium.

Como es habitual, el ayudante de Scaloni habló antes del partido con la prensa. "La idea es respetar nuestra idea de juego: tenencia de pelota para encontrar espacios", sostuvo. Sobre el cambio, explicó: "Creo que con este equipo, hay que ser muy preciso y estar atento para tener ese 1 contra 1". Y les dejó un mensaje a los jugadores: "Ganar confianza desde el minuto cero, disfrutar del partido y saber que hay capacidad de sobra para ganarlo".

Scaloni sacó a De Paul y puso a Giuliano Simeone en el sector derecho del mediocampo y Tuchel decidió que juegue Spence para que el del Atlético de Madrid no atacara la espalda de O'Reilly.

Djed Spence entra en el lateral derecho por Nico O'Reilly.

Ready for Argentina! 👊 pic.twitter.com/5fSh9K1tir

Paredes y De Paul se meten a la cancha. Esta vez, con Paredes como titular y De Paul como suplente, cuando los primeros partidos del Mundial se daba la situación inversa.

Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alex Mac Allister; Messi y Julián Alvarez. Así, habrá un solo cambio con respecto al partido anterior: el hijo del Cholo Simeone por Rodrigo De Paul, el jugador con más participación en el ciclo de Lionel Scaloni.

La Scaloneta ya bajó del micro; en minutos, saldrán al campo de juego y comenzará la cábala de los caramelos de los volantes. También se confirmará el 11 de Scaloni, que habría metido un cambio: Simeone por De Paul.

Scaloni es el primero en bajar del micro. Tras el paso del cuerpo técnico, salen los jugadores, con Giuliano Simeone a la cabeza.

Los jugadores de Tuchel reconocen el campo de juego en Atlanta, donde el micro de la Selección ya se acerca. A aguantar, falta poco para conocer las formaciones.

Rápidamente, el plantel europeo hizo el recorrido y en minutos confirmará su 11 Tuchel. En instantes, será el turno de los argentinos. Se viene el partido, ¡faltan menos de dos horas!

¡LISTOS PARA LA SEMI VS. ARGENTINA! Inglaterra llegó al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/OGcbTL6ro5

Mientras las tribunas empiezan a poblarse, y los micros que llevan a los equipos están en camino, la terna arbitral camina el césped del Mercedes Benz Stadium junto a empleados de FIFA que chequean que todo esté OK para la segunda semifinal.

El bus que traslada a Argentina estaba en la colectora cuando el de Inglaterra pasaba por la traza principal. Ahora, los ingleses llegarán primero... Pero, ¿cómo dice el dicho? El que ríe último...

Cinco minutos después de la partida de Argentina, los jugadores del seleccionado europeo se meten en el micro que los llevará al Mercedes Benz Stadium.

El plantel de la Selección Argentina se fue metiendo en el micro que los trasladará al estadio, mientras los hinchas alientan del otro lado del vallado. Se puso en movimiento unos minutos después y ya inició su camino hacia el Mercedes Benz Stadium.

Al ritmo de los bombos, unas tres mil personas partieron desde Underground, donde ayer se hizo el banderazo, para recorrer la distancia hasta la cancha donde se disputará el partido. Incredulidad entre los habitantes de Atlanta, que se asomaron al balcón para ver a los fanáticos en un hecho inédito para ellos pero que se repitió en cada partido de la Scaloneta.

Scaloni ya les habla a los jugadores en la concentración y les confirma el 11, que se develará oficialmente en instantes. En minutos, el micro trasladará al plantel hasta el Mercedes Benz Stadium.

En la previa del encuentro clave por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el diario inglés The Sun publicó un polémico articulo dedicado a Emiliano Dibu Martínez, en el que detalla los 10 "trucos sucios" que el arquero utiliza en los partidos para sacar ventaja sobre sus rivales. LEER MÁS .

La organización abrió las puertas del Mercedes-Benz Stadium para que los fanáticos empiecen a ocupar los más de 70.000 asientos disponibles. La mejor noticia de la previa es que argentinos e ingleses ingresan juntos de manera calma y ordenada. Sin ningún tipo de disturbios ni tensión, la antesala del encuentro destaca por su tranquilidad y la buena convivencia.

¡SE ABRIERON LAS PUERTAS DEL ESTADIO! Argentinos e ingleses entran juntos para vivir la semifinal del Mundial en Atlanta. pic.twitter.com/4egfx4yk7A

La histórica esquina del barrio porteño de Devoto, en la que supo vivir Diego Maradona, fue transformada durante la última noche en una especie de santuario.

🇦🇷 ASÍ ESTÁ SEGUROLA Y LA HABANA La mítica esquina en donde vivía Diego Maradona en Devoto se volvió un santuario y en la previa de la semifinal contra Inglaterra hay decenas de homenajes. https://t.co/LJmSHHbQXC

Jordan Pickford; Reece James o Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Con la misma contundencia que lo caracterizó durante toda su carrera como delantero, el sueco resumió su visión del partido en apenas una frase."Inglaterra ya vio la Mano de Dios. Ahora va a ver el pie izquierdo de Dios", lanzó Ibra desde las tribunas del estadio de Atlanta, en una referencia directa al histórico gol de Diego Maradona en México 1986 y al talento del capitán argentino. LEER MÁS .

Si bien el volante se enfrenta al país en el que compite semana a semana, los Reds subieron un posteo a sus redes sociales anunciando el horario del partido junto con una foto suya y una bandera argentina, a modo de estar alentando a su campeón del mundo y a la propia Inglaterra.

Macca and Argentina take on England for a place in the #FIFAWorldCup final 💪🇦🇷 pic.twitter.com/U4OVoQmzOH

Lionel Scaloni trata de dar el punto justo a sus palabras. El equilibrio que intenta darle a la Selección Argentina dentro de la cancha quiere tenerlo delante del micrófono. Todos saben lo que significa el duelo contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. No necesitan escucharlo de él. Por eso, repite hasta el hartazgo que se trata "solo de un partido de fútbol". El entrenador no confirmó el equipo, pero reconoció que podría hacer algún cambio en relación al once que puso frente a Suiza, destacó la fortaleza anímica de sus jugadores y sí dejó el recuerdo de los caídos en las Islas Malvinas. LEER MÁS .

La vida y el deporte muchas veces son injustas. ¿Quién no querría escuchar a Diego Armando Maradona hablarle al mundo en la previa de este Argentina e Inglaterra? La vida y el deporte muchas veces están relacionadas. ¿Quién se animaría a decir, más allá de la lógica de que se trata de fútbol, que todos los argentinos no piensan en otro contexto que no sea únicamente el deportivo en la previa de la semifinal del Mundial 2026? Es un partido, sí. Pero es EL partido. Es el partido del pueblo, el que marcará a una generación entera. Lo saben todos, pero lo dicen pocos. Y eso está bien. LEER MÁS .

El ente rector publicó un cortometraje emotivo para seguir calentando motores de cara al partido frente a Inglaterra. "Salten todos para ganarle al que no salte", es su título, mientras se muestran imágenes de hinchas y los propios jugadores moviéndose

#SelecciónMayor ¡Vamos nosotros mañana! #TodosJuntos 🇦🇷 pic.twitter.com/Laleq65RFv

Lionel Scaloni estiró la incógnita hasta el último entrenamiento. A menos de 24 horas del duelo ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la Selección Argentina completó el martes su preparación en Atlanta sin confirmar la formación titular. Hubo pruebas de nombres, variantes tácticas y movimientos específicos, pero ninguna señal definitiva sobre el once que saldrá hoy al Mercedes-Benz Stadium en busca de un lugar en la final. LEER MÁS .

Llegamos a las semifinales. Al lugar donde todos quieren estar porque significa seguir dentro del Mundial hasta el último día. Y les puedo asegurar, porque me tocó vivirlo, que esa es una ilusión que acompaña al grupo desde el primer entrenamiento. Todos sueñan con llegar hasta el final. LEER MÁS .

A través de sus cuenta de X, la federación inglesa realizó un posteo en el que dejó en claro las expectativas por el cruce con Argentina. "Algunos días por la mañana simplemente se sienten diferentes. Este es uno de ellos", escribieron en la antesala a la pelea por un lugar en la final del mundo.

Some mornings just feel different. This is one of them 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Debajo del escudo de su indumentaria titular, los Tres Leones tendrán inscripto "Argentina" y la fecha del encuentro.

Semi-final ready 💪 pic.twitter.com/h3wdtJMVJ8

La semifinal del Mundial activa casi por reflejo el recurdo de la guerra de Malvinas. En especial para los veteranos de los escuadrones de artillería antiaérea, hombres que con 18 y 21 años enfrentaron el fuego enemigo con la determinación de quien se bate cara a cara con la muerte y aprende a vivir en la incertidumbre, el frío y los estruendos. A horas del partido, cuatro de ellos protagonizan un reencuentro emocionante.

Edgardo Emilio Remorino (de Resistencia), José Vega (Cipoletti) y José Argentino Carriqueo (Bariloche) y Claudio Oscar Viano (Quilmes) forjaron una hermandad inquebrantable que los ayudó a sobrevivir en las islas argentinas, pero también a resistir bajo el manto de olvido que los cubrió cuando regresaron. Pasaron años hasta que los amigos volvieron a verse las caras. En diálogo con Clarín, cuatro hombres, partícipes de la defensa antiaérea de Malvinas, reconstruyeron su historia. LEER MÁS

Más allá del duelo entre selecciones, el partido reunirá a numerosos futbolistas que comparten o compartieron vestuario en Inglaterra. Dibu Martínez, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández conocen bien el fútbol inglés y ya saben lo que es enfrentar a la mayoría de sus rivales esta tarde.

Además, Exequiel Palacios y el inglés Jarell Quansah son compañeros en Bayer Leverkusen. Como si fuera poco, hay un vínculo que une al cuerpo técnico inglés con Leandro Paredes, ya que el volante fue dirigido por Thomas Tuchel en el Paris Saint-Germain entre 2019 y 2020.

Los ingleses atraviesan uno de sus mejores momentos. Ganaron cuatro partidos consecutivos en este Mundial, marcaron 13 goles y vienen de remontar sus últimos dos cruces de eliminación directa. Con Harry Kane y Jude Bellingham como grandes figuras, los dirigidos por Thomas Tuchel llegan con confianza a Atlanta.

Argentina llega a la semifinal con una racha histórica: acumula 12 partidos invictos en la Copa del Mundo, ganó sus últimos seis encuentros y convirtió al menos dos goles en cada uno de los últimos 12 partidos mundialistas. El equipo de Lionel Scaloni sigue rompiendo marcas y ahora buscará un lugar en una nueva final.

Lionel Messi enfrentará por primera vez en su carrera a la selección de Inglaterra. El capitán argentino ya les convirtió a 45 selecciones distintas con la camiseta de la Albiceleste y este miércoles buscará sumar a los Three Lions a esa lista en una semifinal que puede quedar para la historia.

La historia suma un nuevo capítulo. Argentina e Inglaterra se enfrentarán por sexta vez en una Copa del Mundo y reeditarán una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol. La cita es en Atlanta, con un lugar en la final del Mundial 2026 en juego.

Arranca una jornada histórica para la Selección Argentina. Desde las 16 (hora argentina), el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en el Atlanta Stadium por las semifinales del Mundial 2026, con el sueño del bicampeonato cada vez más cerca. La Scaloneta buscará extender su extraordinaria racha en la Copa del Mundo y meterse en una nueva final, mientras que los ingleses llegan en gran forma y prometen otro clásico inolvidable. Seguí la cobertura en vivo con toda la previa, las formaciones, el color y el minuto a minuto del partido.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín