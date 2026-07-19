Secuestraron más de 300 dosis de cocaína y armas tras operativos de narcomenudeo en Neuquén

La División Antinarcóticos de la Comarca llevó a cabo el allanamiento de dos viviendas en Cutral Co donde hallaron más de 300 dosis de cocaína listas para la venta . El procedimiento en Neuquén , que contó con autorización judicial y se concretó el viernes 18 de julio, concluyó con el secuestro de estupefacientes, una importante suma de dinero en efectivo, un vehículo y diversos elementos de interés para la investigación. Una mujer fue imputada tras el operativo y permanece supeditada al avance de la causa.

Según LM Neuquén , la investigación que derivó en los allanamientos se extendió durante 12 días y permitió identificar dos domicilios conectados con la comercialización de estupefacientes en la localidad. Una de las viviendas habría funcionado como punto de venta directa al menudeo, mientras que la otra era utilizada como depósito y espacio de ocultamiento de la droga . Al irrumpir, los efectivos de la fuerza encontraron clorhidrato de cocaína ya fraccionado, equivalente a unas 350 dosis, preparadas para su distribución inmediata. El hallazgo refuerza la hipótesis de un sistema organizado de distribución local.

Además de la droga, las fuerzas policiales secuestraron: dinero en efectivo, un automóvil y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y la comercialización de los estupefacientes . Entre los objetos incautados figuran balanzas y otros instrumentos empleados en la preparación de dosis. Durante la intervención, una mujer mayor de edad fue demorada y trasladada para cumplir con las diligencias judiciales correspondientes. Tras ser informada formalmente de la imputación, la acusada recuperó la libertad, aunque continúa bajo investigación y quedó a disposición de la Justicia.

En el operativo participaron efectivos de la División Antinarcóticos El Pehuén de Zapala , el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) , el Departamento Comando Radioeléctrico y la División Tránsito de Plaza Huincul . Estas unidades especializadas brindaron apoyo logístico y de seguridad, asegurando la cobertura y la protección de la zona mientras se ejecutaban los procedimientos. La coordinación entre distintas dependencias fue clave para la concreción de los allanamientos sin incidentes.

De manera simultánea, la Policía desplegó un procedimiento contra el narcomenudeo en la ciudad de Neuquén , focalizado en el barrio Villa María, donde se desarticularon dos presuntos puntos de venta de droga. En este caso, la investigación surgió a partir de denuncias presentadas por vecinos , lo que motivó tareas de inteligencia policial. La confirmación de la actividad ilícita permitió solicitar y ejecutar órdenes de allanamiento en ambos domicilios de manera coordinada.

El despliegue policial en la capital resultó en la clausura preventiva de una de las viviendas, la detención de dos personas adultas y el secuestro de más de 73 gramos de cocaína compactada, además de 18 dosis listas para la venta y 125 gramos de cannabis sativa.

También se incautaron dos balanzas digitales con restos de cocaína , creatina utilizada para corte, seis teléfonos celulares y una suma de 234.600 pesos en efectivo . Entre los elementos retenidos figuran 71 cartuchos de diversos calibres, dos réplicas de armas de aire comprimido, una pistola calibre .22 y un arma de fabricación casera, lo que evidencia el nivel de equipamiento y protección con que contaban los involucrados.

Todos los elementos secuestrados durante los procedimientos serán incorporados como pruebas en el expediente judicial, lo que podría derivar en nuevas diligencias o imputaciones adicionales si surgen elementos comprometedores a lo largo del proceso. La seguidilla de operativos refleja una intensificación de las acciones policiales y judiciales contra la venta de estupefacientes en la provincia.

Neuquén ha implementado en los últimos años una política activa de combate al narcomenudeo , apoyada en la desfederalización de la investigación y sanción de delitos vinculados a la venta minorista de drogas. La Ley 3.488, reglamentada en 2026, facultó a la Justicia provincial a intervenir en estos casos, agilizando los procedimientos y permitiendo una respuesta más rápida ante la aparición de nuevos puntos de venta.

Fuente: Infobae