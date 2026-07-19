Se fugó un preso en El Calafate y desplegaron un intenso operativos de búsqueda

El operativo de búsqueda en El Calafate mantiene en vilo a las autoridades policiales tras la fuga de Nicolás Núñez, quien logró escapar de la Comisaría Segunda hace tres días. Hasta el momento, los esfuerzos de la Policía de Santa Cruz no han permitido dar con el paradero del detenido, pese a la ejecución de nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de la localidad.

La fuga del detenido en El Calafate , uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Santa Cruz , motivó el despliegue de un amplio operativo policial y judicial. El caso se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción con asiento en El Calafate , que dispuso el viernes la realización de los procedimientos.

La Opinión Austral informó que la fuga se produjo tras una indagatoria por una serie de robos , lo que suma un componente adicional de inquietud para los investigadores, que buscan evitar nuevos hechos delictivos mientras Núñez permanezca en libertad. El caso ya generó la emisión de alertas policiales a nivel provincial y la coordinación con fuerzas de seguridad de otras jurisdicciones, en un intento de cerrar el cerco y evitar la dispersión de la búsqueda.

Efectivos de distintas dependencias de la Policía de Santa Cruz irrumpieron de forma coordinada en viviendas donde, de acuerdo con la investigación, Núñez podría haberse ocultado o recibido ayuda de su círculo cercano. La investigación apunta a determinar la existencia de una red de colaboración integrada por familiares, allegados o terceros que pudieran haber facilitado refugio, movilidad o recursos.

Las fuerzas policiales organizaron y ejecutaron los allanamientos en distintos domicilios de manera simultánea y sorpresiva con el objetivo táctico de tomar desprevenidas a las personas investigadas. Aunque Núñez no se hallaba en ninguno de los domicilios requisados , los operativos permitieron el secuestro de elementos que ahora serán sometidos a peritajes técnicos. Entre los objetos incautados figuran dispositivos de comunicación y otros materiales que podrían arrojar pistas sobre los movimientos recientes del evadido y esclarecer si contó con apoyo logístico.

La Jefatura de Policía mantiene controles en las rutas de acceso y egreso de El Calafate , con especial atención a los vehículos que se dirigen hacia otros puntos de la provincia y jurisdicciones limítrofes. Paralelamente, continúan los patrullajes preventivos, labores de inteligencia criminal y el análisis de nueva información que llega a los investigadores.

Núñez no posee domicilio fijo ni utiliza teléfonos móviles, lo que reduce drásticamente las posibilidades de rastreo mediante dispositivos electrónicos o vigilancia sobre un punto determinado. El despliegue policial en la región incluye además la verificación permanente de posibles avistamientos y el análisis de testimonios obtenidos en distintos barrios.

En paralelo, la Policía de Santa Cruz reiteró el pedido de colaboración a la comunidad local. Solicitó que cualquier persona que posea información sobre el paradero de Nicolás Núñez o haya advertido movimientos sospechosos se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911 o acuda a la dependencia policial más cercana .

Mientras la causa avanza, se mantiene la expectativa sobre los resultados de los peritajes a los objetos incautados. El desarrollo del operativo y la magnitud de la respuesta institucional reflejan la preocupación de las autoridades ante la posibilidad de que Núñez permanezca oculto con apoyo externo o logre abandonar la provincia. Desde la fuerza policial insisten en la necesidad de sostener la alerta y la cooperación entre organismos para evitar que el prófugo obtenga ventajas adicionales.

Además, las autoridades remarcan que el paso del tiempo juega en contra de la investigación . Cuanto más se prolongue la permanencia del fugitivo fuera del sistema penitenciario, más complejo será reconstruir sus desplazamientos y definir quiénes pudieron haberlo asistido.

Fuente: Infobae