Se termina el reinado de las macetas: la alternativa elegante y práctica que se impone en 2026

Las macetas siguen siendo una de las opciones más elegidas para decorar balcones, patios y terrazas con plantas. Sin embargo, en 2026 una alternativa comenzó a ganar protagonismo entre arquitectos, paisajistas y especialistas en diseño de exteriores: las jardineras elevadas .

Se trata de estructuras con fondo y laterales que se apoyan sobre patas o soportes, generalmente ubicadas entre 40 centímetros y un metro por encima del suelo . Además de aportar un estilo más moderno, permiten organizar mejor las plantas y aprovechar el espacio disponible.

Las jardineras elevadas permiten reunir varias plantas en una única estructura, en lugar de distribuir numerosas macetas por el piso. De esta manera, los espacios se perciben más ordenados y visualmente despejados.

Según explicó el portal especializado El Mueble , además de su función decorativa, estas estructuras ayudan a delimitar distintos sectores de un patio, balcón o terraza sin necesidad de realizar obras.

También resultan especialmente útiles en ambientes pequeños. En balcones angostos o patios reducidos, acumular macetas sobre el piso puede dificultar la circulación. En cambio, una jardinera elevada permite incorporar vegetación sin ocupar tanto espacio útil.

La empresa estadounidense JBD Concepts , dedicada a la fabricación de macetas y jardineras de diseño, también destaca que este tipo de estructuras permite realzar tanto espacios interiores como exteriores gracias a su presencia estética.

Además del aspecto decorativo, este tipo de estructuras ofrece varios beneficios prácticos:

Al momento de comprar una jardinera elevada, es importante prestar atención al material de fabricación. Además de influir en la estética, determinará su resistencia frente al sol, la lluvia y los cambios de temperatura.

Los materiales más utilizados son los siguientes:

Fuente: TN