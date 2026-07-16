Adiós a la humedad en las paredes: la solución que no necesita romper la casa

Entre las distintas causas de humedad que pueden afectar una vivienda, una de las más frecuentes es la humedad por capilaridad , un fenómeno que se produce cuando el agua acumulada en el suelo asciende desde los cimientos hacia las paredes.

Con el paso del tiempo, este problema suele manifestarse con manchas, pintura descascarada, revoques deteriorados, salitre e incluso moho . Si no se trata a tiempo, puede afectar tanto la estructura de la vivienda como la salud de quienes viven allí.

Para resolver este tipo de humedad existen diferentes alternativas: desde obras tradicionales hasta sistemas mecánicos y eléctricos. Sin embargo, una de las soluciones que más creció en los últimos años son las inyecciones químicas , ya que permiten actuar sobre el problema sin necesidad de romper las paredes.

Este método consiste en inyectar un producto impermeabilizante, generalmente a base de siliconas, en la parte inferior del muro .

Una vez aplicado, el líquido crea una barrera hidrófuga que impide que el agua continúe ascendiendo desde los cimientos por efecto de la capilaridad.

Su principal ventaja es que no requiere realizar obras importantes , por lo que la intervención suele ser rápida y mucho menos invasiva que otros sistemas tradicionales.

No obstante, este procedimiento no es recomendable para paredes construidas con ladrillos huecos , ya que pierde eficacia en ese tipo de mampostería.

Los productos comerciales suelen presentarse en cartuchos de 300 ml o envases de 600 ml , que se aplican mediante una pistola especial, sin necesidad de utilizar bombas de inyección.

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Según explica Sika , uno de los fabricantes de este tipo de soluciones, el sistema puede utilizarse en muros de ladrillo macizo, piedra o paredes con cámara de aire que tengan juntas cementicias , ya que el producto se distribuye por el interior del material formando una barrera impermeable.

Además de las inyecciones químicas, existen otros métodos utilizados por especialistas para frenar este problema.

Una de las alternativas más conocidas es el sistema mecánico , que consiste en cortar la pared por encima del nivel del piso y reemplazar esa parte por una barrera hidrófuga. Aunque es uno de los procedimientos más efectivos, también es el más invasivo porque requiere romper la mampostería.

Otra opción consiste en instalar tubos de ventilación dentro del muro , que generan una circulación constante de aire y favorecen la evaporación de la humedad acumulada.

También existen equipos electrónicos que emiten ondas electromagnéticas de baja frecuencia. Según sus fabricantes, estas modifican el comportamiento del agua presente en los muros para favorecer su descenso hacia el terreno, aunque su eficacia continúa siendo motivo de debate entre especialistas.

En un primer momento, la humedad suele parecer únicamente un problema estético porque aparecen manchas, desprendimientos de pintura y revoques deteriorados.

Sin embargo, si persiste durante mucho tiempo, puede afectar la resistencia de los materiales de construcción y provocar daños estructurales difíciles de reparar.

Además, favorece la aparición de hongos, moho y ácaros , que pueden agravar alergias y problemas respiratorios, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Por eso, ante los primeros signos de humedad por capilaridad , los especialistas recomiendan consultar a un profesional para identificar el origen del problema y elegir el tratamiento más adecuado para cada vivienda.

Fuente: TN