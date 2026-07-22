Se incendió la famosa "Casa de Dragon Ball" de Mar del Plata

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La vivienda está ubicada sobre Magrassi al 4900, donde, se desató un foco ígneo que rápidamente envolvió gran parte de la estructura. No hubo heridos.

La ciudad de Mar del Plata está plagada de atracciones para todas las edades y una de las más llamativas era la "Casa de Dragon Ball", similar a las edificaciones del reconocido animé, que en las últimas horas fue noticia debida a que quedó casi destruida por un voraz incendio.

Fuentes de Bomberos indicaron que el siniestro ocurrió sobre la propiedad situada sobre Magrassi al 4900 en el barrio Alfar, donde, por causas que todavía son materia de investigación, se desató un foco ígneo que rápidamente envolvió gran parte de la estructura.

Según se informó, tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y comprobaron que la vivienda estaba completamente afectada por las llamas. Minutos después arribó una dotación de Bomberos del Cuartel San Patricio, que trabajó intensamente para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia inmuebles cercanos.

Gracias al rápido accionar de los bomberos, el incendio pudo ser extinguido, aunque la estructura sufrió importantes daños materiales.

Al momento del incendio, la vivienda se encontraba deshabitada por lo que no se registraron personas lesionadas ni víctimas.

Investigación

El propietario se presentó en el lugar mientras seguían las tareas de enfriamiento y control para descartar nuevos focos, y las autoridades iniciaron las actuaciones para determinar qué originó el incendio que afectó a esta conocida construcción marplatense.

La llamada "Casa de Dragon Ball" se había convertido en una curiosidad urbana del barrio Alfar debido a su estructura de fibra de vidrio con forma de domo o iglú, una estética que muchos relacionaban con las viviendas de los personajes de la famosa serie japonesa.

Ahora, los peritajes buscarán establecer cómo se inició el fuego que dejó severamente dañada una de las construcciones más originales de la ciudad.