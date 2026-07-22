El Gobierno traspasa a Santa Fe el manejo de una ruta nacional estratégica

En tren de continuar con el ajuste en la obra pública, Javier Milei le traspasará a Santa Fe el manejo de la estratégica ruta nacional A012. El Gobierno nacional y el de Santa Fe firmarán hoy, en la Casa Rosada, el convenio para que la provincia se hiciera cargo de la administración, el mantenimiento y las obras de la A012.

Del acto de acuerdo participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el titular de Hacienda, Luis Caputo , y el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro .

Se trata de la primera vez que el Gobierno nacional transfiere la administración integral de una ruta nacional, en este caso la A012, a una provincia para que se haga cargo de su mantenimiento, conservación, rehabilitación y ejecución de nuevas obras.

“La decisión de hacernos cargo se tomó ante la paralización de la obra pública nacional y el deterioro progresivo del corredor, situación que generó reiterados reclamos de entidades empresarias, comunas, municipios y cámaras del transporte”, argumentaron desde el gobierno santafecino.

Si bien desde el comienzo de su administración, la gestión libertaria comenzó las tratativas con las distintas provincias para avanzar en los traspasos, esta es la primera vez que se formaliza el convenio. De esta forma, el Gobierno nacional se retira del mantenimiento de una ruta nacional, estratégica para el desarrollo comercial y productivo del país.

Desde el comienzo de su gestión, en una política que se mantuvo pese a los cambios tanto en Jefatura de Gabinete, como en la cartera de Interior, el gobierno de Javier Milei mantuvo el convencimiento de que las obras públicas debían pasar a manos de las provincias o de privados.

Si bien formalmente aún no hay fecha para un nuevo convenio con otra provincia, sí hay optimismo en la Casa Rosada para que eso suceda en breve. Por ejemplo, se avanza con Córdoba para el traspaso de la concesión de la ruta 19.

La intención de la gestión libertaria de abrirse de las obras y mantenimiento de las rutas va en línea con la apertura de retiros voluntarios que se dispuso en Vialidad Nacional , el organismo a cargo de la ejecución de proyectos en los trazados viales y que está en conflicto con la administración central.

El tema de las obras viales viene siendo excluyente en los encuentros entre Santilli y los diferentes mandatarios provinciales . Con quienes la Casa Rosada acelera por estas horas contactos y negociaciones alrededor de los diferentes proyectos parlamentarios que buscan aprobar este año en el Congreso, entre ellos la posible eliminación de las PASO de cara a las elecciones nacionales del año próximo.

El convenio que se firmará hoy implica que Santa Fe asumirá por 20 años, con recursos de la provincia, la administración, mantenimiento y ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012.

Se trata de un corredor estratégico para el transporte de cargas y el acceso al principal complejo agroexportador del país.

El acuerdo permitirá que Santa Fe intervenga, de manera directa y con recursos propios, sobre la ruta, que acumulaba reclamos de los sectores productivos, los gobiernos locales y los usuarios durante los últimos años.

La Ruta Nacional A012 rodea el área metropolitana de Rosario y articula el tránsito pesado proveniente de distintas regiones del país con el complejo portuario del Gran Rosario, desde el que sale cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Su trazado, además, conecta rutas nacionales y provinciales fundamentales para el movimiento de cargas, evitando que miles de camiones deban atravesar zonas urbanas.

El Gobierno santafesino venía pidiendo desde comienzos de 2024 el traspaso del control de la ruta, “ante la paralización de la obra pública nacional y el deterioro progresivo del corredor, situación que generó reiterados reclamos de entidades empresarias, comunas, municipios y cámaras del transporte”, según explican desde allí.

Desde entonces, mantuvieron negociaciones con las autoridades nacionales con el objetivo de obtener la autorización necesaria para intervenir sobre la infraestructura cuya conservación dependía exclusivamente del Estado nacional.

Pullaro planteó en distintas oportunidades que Santa Fe estaba dispuesta a hacerse cargo de la ruta si eso permitía acelerar las obras y garantizar mejores condiciones de circulación.

En abril de este año, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció en la Bolsa de Comercio de Rosario la decisión del Gobierno nacional de transferir la Ruta Nacional A012 a la provincia.

Luego de eso, el Gobierno nacional avanzó con los instrumentos administrativos y jurídicos necesarios para habilitar la cesión. Con la firma del convenio quedará formalizada la transferencia por un plazo de 20 años.

Santa Fe prevé iniciar las primeras intervenciones apenas quede formalizado el acuerdo. Los trabajos contemplarán tareas de mantenimiento, recuperación de la calzada, mejoras en materia de seguridad vial y obras destinadas a optimizar la circulación del tránsito pesado.

Además, la incorporación de la A012 al sistema vial administrado por Santa Fe forma parte de una estrategia más amplia que impulsa el Gobierno provincial para fortalecer la infraestructura logística en la zona.

Fuente: La Nación