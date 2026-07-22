Desesperada búsqueda de dos jóvenes de 14 años en San Juan

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En la provincia de San Juan buscan a Alma Antonela Farías y a Tiziano Benjamín Pereira, dos adolescentes de 14 años que están desaparecidos desde el viernes y el sábado pasados.

Las desapariciones y búsquedas de los dos adolescentes fueron difundidas por el programa provincial San Juan te busca, creado en 2021 por el gobierno provincial.

Pereira fue visto por última vez el viernes pasado. Mide alrededor de 1,45 metros, tiene tez blanca, ojos marrones, contextura mediana y pesa cerca de 58 kilos. Según se informó, presenta rostro redondo, nariz cóncava, boca mediana con labios medianos y cabello castaño.

La adolescente desaparecio el sábado pasado. Mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez blanca, ojos marrones, contextura mediana y un peso estimado de 62 kilos.

San Juan te busca es “un protocolo único de toma de denuncias para casos de desconocimiento del paradero, con miras a contar con información uniforme. En base a la misma se desarrollará el enfoque de la investigación para localizar o rescatar a la persona desaparecida o extraviada”, según información oficial.