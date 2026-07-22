Alerta roja para el sur de la Patagonia por frío extremo: piden precaución a la población y hubo marejadas en la costa

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por frío extremo en las provincias de Chubut y Santa Cruz, donde las bajísimas temperaturas complican este miércoles la movilidad de varias localidades y las autoridades piden a la gente tomar precauciones por las temperaturas por debajo de los cero grados.

El lugar más afectado del país es Santa Cruz, donde toda la provincia se divide entre alerta roja y naranja por el frío extremo. Son temperaturas excepcionalmente bajas, causadas por el ingreso de un centro de baja presión que provoca nevadas, heladas severas y descenso térmico.

La cordillera y meseta de Lago Buenos Aires, Río Chico, la cordillera de Lago Argentino y la cordillera de Güer Aike continúan bajo alerta roja, con temperaturas que irán desde los -2° de máxima y -16°de mínima. En los departamentos Deseado y Magallanes, la meseta de Corpen Aike, la meseta de Lago Argentino y la meseta de Güer Aike permanecen bajo alerta naranja. Allí, las temperaturas van desde -5° a 0°

Este sistema meteorológico que llega desde el océano Pacífico favorecerá el ingreso de aire húmedo, incrementando la probabilidad de lluvias y nevadas. Por ese motivo, desde el gobierno provincial solicitaron evitar viajes innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno, reducir la velocidad al manejan con presencia de nieve, hielo, escarcha o niebla.

También recomendaron evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de abrigo, prestar especial atención a los grupos de riesgo y no utilizar braseros ni sistemas de combustión en ambientes cerrados sin ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

En Chubut, por su parte, se registra una alerta roja por temperaturas extremas en Comodoro Rivadavia y sus alrededores. Por ese motivo, la municipalidad intensificó las tareas preventivas atentos a posibles marejadas que afectarán la costa.

En Comodoro Rivadavia se espera una temperatura mínima de 4 grados bajo cero durante las primeras horas del día, mientras que en Sarmiento el termómetro descenderá hasta los 5 bajo cero.

Como medida principal, se resolvió el corte total de la avenida Ducós en la costanera de la ciudad durante la noche y la madrugada para evitar situaciones de riesgo por el impacto de las olas y la presencia de hielo en distintos sectores de la ciudad, según medios locales.

""Vamos a impedir la circulación estrictamente. No queremos que ningún desprevenido se vea envuelto en esta circunstancia , especialmente quienes anden en bicicleta o caminando", indicaron desde Defensa Civil al sitio ADN Sur.

Más al norte, las r utas de Neuquén y Río Negro están en observación por las intensas nevadas. Y si bien permanecen abiertas, Vialidad Nacional solicitó extremar los cuidados en la zona cordillerana debido a las bajas temperaturas y la presencia de hielo o nieve sobre el asfalto. Esto afecta a las rutas 40, 231, 237 y 242

El paso a Chile por Pino Hachado se encuentra cerrado. Según la información brindada por Vialidad, el cruce se encuentra intransitable por la presencia de hielo y nieve en la calzada.

Fuente: Clarín