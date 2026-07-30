Se avecina una muralla de tormentas fuertes, ráfagas de hasta 50km/h y cambio abrupto del tiempo: las zonas afectadas

El tiempo cambiará de manera abrupta durante las próximas horas en buena parte del país. El avance de un sistema de inestabilidad provocará lluvias, tormentas y fuertes ráfagas , mientras que en la Patagonia continuarán las condiciones invernales, con alertas por nevadas y temperaturas extremas.

Según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la ciudad de Buenos Aires la jornada más complicada será la del viernes . Las precipitaciones comenzarán durante la mañana y se intensificarán desde la tarde, cuando podrán registrarse tormentas y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El organismo también emitió alertas por lluvias para sectores de Neuquén , Río Negro y Chubut . A su vez, hay advertencias por nevadas en una extensa franja patagónica, viento en el oeste de Neuquén y Zonda en Mendoza.

Este jueves se mantendrá mayormente estable en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 18°C . El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, aunque la nubosidad aumentará hacia la noche.

Las condiciones comenzarán a desmejorar durante la madrugada del viernes. Para ese momento, el SMN prevé cielo cubierto, una temperatura cercana a los 14°C y una probabilidad de precipitaciones todavía ubicada en el 0%.

Sin embargo, las primeras lluvias podrían llegar durante la mañana , con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. La inestabilidad se intensificará por la tarde, cuando el organismo anticipa tormentas y eleva las posibilidades de precipitación a entre el 40% y el 70%.

El período más adverso se produciría durante la noche del viernes . Para esa franja horaria se esperan tormentas, una probabilidad de lluvias de entre el 70% y el 100% y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Pese al mal tiempo, la temperatura subirá durante esa jornada: la mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 20°C . Los vientos regulares se mantendrán entre los 23 y los 31 kilómetros por hora.

Tras las tormentas del viernes llegará una modificación marcada de las condiciones meteorológicas. Durante la mañana del sábado todavía habrá entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvias , pero el tiempo mejorará por la tarde y el cielo quedará parcialmente nublado.

Ese día se registrará una mínima de 15°C y una máxima de 19°C . El descenso térmico comenzará a sentirse con mayor intensidad el domingo : la mínima caerá a 8°C y la máxima no superará los 16°C.

El mapa difundido por el SMN durante la mañana de este jueves muestra alertas por precipitaciones en distintos sectores de la Patagonia . Las advertencias alcanzan áreas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

La mayor parte de las regiones involucradas se encuentra bajo alerta amarilla , nivel que indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

También aparece un sector bajo alerta naranja en el oeste patagónico . Esa categoría advierte sobre fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

30 JUL I ⚠️ #Alertas para hoy: 🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️ 🟥 Efecto alto a extremo en la salud 🟧 Efecto moderado a alto en la salud 🟨 Efecto leve a moderado en la salud ☔️ Lluvia 🟧 40-70 mm 🟨 20-30 mm ❄️ Nevada 🟨 10-40 cm pic.twitter.com/mq26tRJ3Gz

La inestabilidad estará acompañada por otros fenómenos adversos. El organismo emitió alertas amarillas por nevadas para una extensa franja que abarca sectores de Neuquén , Río Negro , Chubut , Santa Cruz y Tierra del Fuego .

En paralelo, rige una advertencia del mismo nivel por viento para el oeste de Neuquén. En esas zonas pueden producirse ráfagas capaces de generar complicaciones, especialmente en rutas y caminos cordilleranos.

Mendoza también se encuentra alcanzada por una alerta amarilla por viento Zonda . Este fenómeno se caracteriza por un incremento repentino de la temperatura, una fuerte caída de la humedad y una reducción de la visibilidad debido al polvo levantado por las ráfagas.

El SMN mantiene además alertas por temperaturas extremas por frío en diferentes puntos de la Patagonia. El nivel rojo , el más elevado del sistema, alcanza sectores de Chubut y Santa Cruz .

Una alerta roja implica que las bajas temperaturas pueden tener un efecto alto o extremo en la salud y resultar muy peligrosas para todas las personas, incluso para quienes no integran grupos considerados de riesgo.

Fuente: La Nación