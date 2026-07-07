Santiago del Estero: fue a bailar, se retiró con cuatro personas y denunció que sufrió un abuso sexual tras quedarse dormido

Un hombre de 62 años denunció que fue víctima de un abuso sexual después de haber ido a bailar, tomar alcohol con un grupo de personas y trasladarse con ellos a una casa particular.

El caso ocurrió durante la madrugada, en Santiago del Estero, y fue denunciado ante la Policía . La víctima permanece internada en el Hospital Regional para ser intervenida quirúrgicamente.

Según consta en la denuncia citada por El Liberal , el hombre había concurrido a un local bailable ubicado sobre calle Pedro León Gallo, casi avenida Aguirre , en la capital santiagueña. Allí entabló conversación con un grupo integrado por dos hombres y dos mujeres , a quienes dijo no conocer previamente.

Cerca de las 3 de la madrugada , la víctima se retiró del lugar junto a esas personas y todos fueron hacia una casa del barrio Mariano Moreno , aunque el denunciante no pudo precisar la dirección exacta.

Una vez en el lugar, y siempre de acuerdo con su declaración, consumió bebidas alcohólicas con los presentes y luego se quedó profundamente dormido. El hombre manifestó la sospecha de que podrían haberle colocado alguna sustancia en la bebida para alterar su estado de conciencia.

Al despertar, el hombre regresó a su casa en su moto. Poco después comenzó a sentir fuertes dolores compatibles con una agresión sexual , por lo que se presentó ante la Policía para denunciar lo ocurrido y luego se trasladó por sus propios medios al Hospital Regional .

En el centro de salud fue asistido por personal médico de guardia y le realizaron estudios de diagnóstico por imágenes, entre ellos tomografías y placas radiográficas . A partir de esos resultados, quedó internado a la espera de una intervención quirúrgica.

La fiscal Andrea Juárez dispuso que el médico de Sanidad Policial se presentara en el hospital para examinar de inmediato a la víctima. Por el momento, la investigación busca determinar qué ocurrió en la casa y quiénes fueron las personas que estuvieron con el denunciante. No se descartan nuevas medidas en las próximas horas .

Fuente: TN