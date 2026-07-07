Misiones: abandonaron una camioneta con 1368 panes de marihuana durante una persecución de Prefectura

Casi una tonelada de marihuana fue secuestrada en Eldorado, Misiones , después de un operativo de Prefectura Naval Argentina que detectó el presunto ingreso de la carga desde Paraguay por la frontera fluvial.

Los sospechosos escaparon a pie tras una persecución, abandonaron una camioneta en una zona de monte y dejaron dentro del vehículo 59 bultos con 1.368 panes prensados .

La investigación comenzó a partir de tareas de inteligencia criminal que alertaron sobre un posible ingreso de estupefacientes desde Paraguay. Con esos datos, Prefectura montó un operativo de vigilancia en distintos puntos estratégicos de la costa del río Paraná .

En ese contexto, los efectivos detectaron una embarcación a motor que cruzó desde Paraguay y llegó a la zona conocida como Puerto Paticuai , a la altura del kilómetro 1.811. Según informaron las autoridades, desde la lancha descargaron numerosos bultos que fueron trasladados rápidamente hacia una camioneta tipo pick-up que aguardaba del lado argentino.

Una vez finalizada la maniobra, la embarcación regresó al país vecino, mientras la carga comenzó a ser retirada por tierra.

Al advertir el movimiento, los prefectos intentaron identificar el vehículo, pero sus ocupantes escaparon. La persecución se extendió durante aproximadamente un kilómetro, hasta que los sospechosos abandonaron la camioneta en una zona de monte y huyeron a pie, aprovechando la vegetación para no ser detenidos.

Dentro del vehículo, los investigadores encontraron 991 kilos de marihuana , distribuidos en 59 bultos con 1.368 panes prensados . De acuerdo con Prefectura Naval Argentina, el cargamento fue valuado en más de $3.700 millones .

Luego, una consulta al Comando Tripartito de la Triple Frontera permitió confirmar que la camioneta tenía pedido de secuestro por robo. Tanto la droga como el vehículo quedaron a disposición del Juzgado Federal de Eldorado , a cargo de Miguel Ángel Guerrero, y de la Fiscalía Federal encabezada por Pablo Fernando Kulchar.

Fuente: TN