San Isidro: la ballena que quedó varada en un banco de arena murió pese al operativo de rescate

La ballena sei que había quedado varada el jueves en un banco de arena frente a la costa de San Isidro murió el sábado, pese al operativo desplegado durante más de dos días para intentar mantenerla con vida y devolverla a su hábitat natural. La noticia fue confirmada por la Fundación Temaikèn , que trabajó en conjunto con la Prefectura Naval Argentina (PNA) desde que se detectó al animal en el Río de la Plata.

A través de una publicación en Instagram, la fundación informó que sus especialistas acompañaron al ejemplar durante todo el operativo. “Nuestro equipo acompañó al ejemplar durante todo el operativo, monitoreando permanentemente su estado y realizando las maniobras posibles para brindarle la mejor oportunidad. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir ”, señalaron.

El cetáceo, un ejemplar de ballena sei ( Balaenoptera borealis ), había sido encontrado varado en la zona de Bajos del Temor, sobre bancos de arena del Río de la Plata. Desde ese momento, los rescatistas monitorearon su estado de salud y realizaron tareas para mantener húmeda su piel, con el objetivo de reducir el estrés y preservar sus condiciones físicas mientras aguardaban una marea favorable para intentar desencallarlo.

El rescate presentaba importantes dificultades debido a las características del lugar, donde abundan los bancos de arena y las variaciones del nivel del agua complican la navegación. Además, los especialistas habían advertido a LA NACION que, por su gran tamaño, el animal soportaba todo el peso de su cuerpo sobre el vientre, una situación que comprometía el funcionamiento de sus órganos y disminuía sus posibilidades de supervivencia.

Las ballenas sei adultas pueden pesar entre 15 y 30 toneladas y habitan habitualmente en el Mar Argentino . Durante esta época del año migran hacia el norte, por lo que es frecuente que se las observe entre las costas de Argentina, Uruguay y Brasil, cerca de la desembocadura del Río de la Plata. Según habían explicado desde Temaikèn a este medio, una combinación de factores ambientales o un eventual problema de salud podría haber provocado que el ejemplar se desorientara, ingresara río arriba y terminara encallado.

Fuente: La Nación