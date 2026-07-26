Leve repunte: una feria que se reconvirtió acompaña los mejores días de las vacaciones de invierno en Mar del Plata

MAR DEL PLATA.– Sale el sol a pleno desde temprano en este domingo y se celebra porque, por fin, esta primera semana de vacaciones de invierno deja atrás la sucesión de mañanas grises: pasear por la costa, caminar por la arena y arrimarse a la orilla del mar se vuelve una aventura un poco más agradable que en esos días previos, fríos y por sobre todo opacos.

Hay para esta segunda quincena de julio una programación rica en actividades y atracciones, sobre todo para niños. Al ritmo de esa agenda –más tranquilo hace unos días, más intenso a partir del viernes– se mueven miles de visitantes que muestran por estas horas una Mar del Plata mucho más viva .

Lo que estaba fuera de agenda es la feria a cielo abierto que volvió a tomar forma en la rambla, ahí nomás de la Playa Bristol. Más de medio centenar de puesteros montaron sus gazebos , uno al lado de otro como quien diseña un recorrido lógico, y a su manera reinstalaron parte de la feria que, conocida durante décadas como “La Saladita”, fue clausurada por orden judicial y desmantelada por la municipalidad , que había denunciado la ilegalidad de la ocupación del espacio público.

Un gran cartel del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara) no solo acompaña la propuesta, sino que a la vez es parte de la escenografía desde la que se ofrecen shows al paso con artistas callejeros . El titular del gremio fue uno de los investigados por la Justicia Federal, que entonces ordenó el secuestro de gran cantidad de la mercadería que había en casi 170 puestos debido a que se trataba de productos –indumentaria, calzado y tecnología en su mayoría– que violaban la Ley de Marcas.

Se pasó de aquella imagen de las palas mecánicas que arrasaron con las estructuras de madera que daban forma a los puestos a este resurgir de un mercado informal, que perdió el espacio original a nivel de playa , pero poco a poco se había sostenido disperso en el sector del paseo costanero vinculado al complejo que reúne al Hotel Provincial y el Casino Central. Ahora, con el receso de mitad de año, se animaron a unirse y volver como paseo de compras sobre un corredor que es de jurisdicción provincial.

Ropa a valores accesibles y camisetas de la selección nacional a valores de oferta aportan al conjunto de atracciones de la ciudad. Lo aprovecha el mayor lote de turistas que tiene esta ciudad en coincidencia con este fin de semana, considerado el momento de mayor cantidad de arribos y concurrencia de las vacaciones de invierno. Aun así, el rendimiento sabe a poco: la ocupación hotelera, salvo excepciones, no alcanza al 50% de la oferta . No es sorpresa, porque el destino no es el preferido en esta época del año.

Sin tanta incidencia para el rubro alojamiento, bastante más venturosa para ámbitos como el comercio, la gastronomía y el entretenimiento, el aporte que aquí se valora y destaca es el del turismo de cercanía: familias de localidades de la zona que se suben al auto, recorren algunas decenas o o un centenar de kilómetros, pasean, se divierten, consumen, cargan souvenires y emprenden el viaje de regreso. Todo en el mismo día.

Mucho más se notó en este fin de semana, que fue precisamente el que movió la aguja de las reservas para pernoctes. El promedio fue de dos noches, lo justo y necesario. Pero reflejó por primera vez desde el inicio de estas vacaciones una dinámica distinta en la ciudad.

Para los operadores todo suma porque transcurren un año que desde distintos sectores, vinculados al turismo y no tanto, reconocen como muy complicado . La temporada de verano tuvo momentos buenos, pero fue corta, casi sin aporte del mes de febrero. Los fines de semana largos fueron varios este año, pero pobres. Y el verano próximo, que es siempre la oportunidad de un impulso, todavía queda bastante lejos.

“Paseamos por Playa Grande, compramos unos combos de hamburguesas, vamos a ir al Museo de Ciencias Naturales y después a un espacio a un parque de trampolines que los chicos siempre nos pedían”, detallan Norma y Joaquín, padres de Noelia y Lucio, de 11 y 9 años, que hicieron su escapada desde Necochea. Avisaron los nenes: no había regreso a casa si antes no pasaban a sacarse una foto con la gigantografía de Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero de la selección argentina, instalada frente a Punta Iglesia.

Los espacios cubiertos y en especial con atracciones enfocadas en los más chicos habían sido los grandes ganadores de estos últimos días . En términos de gastronomía, la demanda se concentró en locales de comidas rápidas: hamburguesas, panchos y también helados, a pesar de una semana que se vivió con máximas de 12 grados y mínimas con sensación térmica al límite de las cifras negativas.

Para los que no venían desde fines del año pasado se encontraron con la novedad de un nuevo paseo comercial en la zona del puerto, que es siempre un imán por su propuesta que incluye desde la reserva de lobos marinos a sus restaurantes . Se llama Bendu, acaba de sumar un ala nueva con comercios de primeras marcas e incorporó desde shows de magia hasta pista de skate y patines para los niños. Complementa en ese extremo una oferta que lideraban en la zona céntrica el tradicional Shopping Los Gallegos y el Paseo Aldrey.

En el Torreón del Monje se desarrolla la Feria del Libro Infantil y Juvenil, el complejo Auditórium mantiene su ciclo gratuito “A desaburrir el invierno” y el Museo de Arte Contemporáneo (MAR) tiene cine, muestras y talleres lúdicos lo suyo orientados a los más pequeños.

La agenda local se completa con variedad de espectáculos en salas teatrales, espacios de entretenimiento y escenarios con shows en vivo, en ese caso para chicos y también para mayores. Este fin de semana funcionaron muy bien otras dos acciones que poco tenían que ver con las infancias: el Primer Encuentro Vermutero Marplatense, con oferta de productores de bebidas, y la Mar del Plata Coffee Cup, con participación de cafeterías de especialidad. Así como pasó hace más de una década con cervecerías y luego con el gin, son dos segmentos que enriquecieron la oferta de gastronomía local en estos últimos años.

Fuente: La Nación