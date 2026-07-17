Roger Nebot, farmacéutico: “Para evitar que las canas amarilleen en verano, aclara siempre el cabello con agua dulce”

Las canas requieren cuidados especiales durante todo el año, pero en verano están mucho más expuestas a sufrir daños. La combinación del sol , el agua de mar y el cloro de las piletas puede hacer que el cabello gris o blanco adquiera un tono amarillento y pierda brillo.

Según explicó Roger Nebot , farmacéutico, formulador especializado en piel y cabello y fundador de las marcas Gossyp y Bmag , este fenómeno tiene una explicación.

“Durante el envejecimiento del folículo, la cutícula suele volverse más irregular, disminuye el contenido lipídico y el cabello pierde parte de su capacidad para retener agua. Todo ello hace que la cana sea más porosa y, por tanto, más susceptible de absorber sustancias del entorno “.

El especialista indicó que el amarillamiento de las canas no responde a una única causa, sino a varios factores que actúan al mismo tiempo.

“Cuando nos bañamos en el mar o en la piscina, esa mayor porosidad facilita la incorporación de sal, cloro, minerales e incluso partículas metálicas presentes en el agua. La exposición solar acelera los procesos de oxidación y aparecen esos reflejos amarillentos que muchas personas atribuyen únicamente al cloro".

Además, explicó que la ausencia de melanina , responsable del color natural del cabello, también influye en este proceso. " La melanina no solo aporta color al cabello, sino que también actúa como un protector natural frente a la radiación ultravioleta . Cuando desaparece, la fibra queda mucho más expuesta a la fotooxidación".

Como consecuencia, además del cambio de color, las canas pueden volverse más ásperas, opacas y difíciles de peinar.

Para Nebot, existe un hábito muy sencillo que puede marcar una gran diferencia. " Mi consejo sería muy claro: aclarar siempre el cabello con agua dulce lo antes posible. Probablemente sea el gesto más eficaz y, curiosamente, uno de los menos habituales".

El especialista explicó que muchas personas permanecen varias horas con el cabello mojado después de salir de la playa o de la pileta, lo que favorece la oxidación y la acumulación de minerales sobre la fibra capilar.

También recomendó preparar el cabello antes de entrar al agua. “ El cabello funciona como una esponja. Si antes de entrar en el mar o en la piscina lo mojamos con agua dulce, la fibra absorberá una menor cantidad de agua salada o clorada “.

Y agregó: " Si además aplicamos un acondicionador ligero o un protector sin aclarado, creamos una película protectora que dificulta todavía más la penetración de estos agentes".

Roger Nebot explicó que una fibra capilar saludable refleja mejor la luz y hace que los reflejos amarillos sean menos visibles.

Entre los ingredientes más recomendados mencionó:

El especialista recomienda seguir estos pasos después de un día de playa o pileta:

También aconsejó limitar el uso del secador o la planchita después de una jornada al aire libre y, si se utilizan, aplicar previamente un protector térmico. Según explicó, el calor sobre un cabello que todavía conserva restos de sal o cloro aumenta el estrés de la fibra y favorece su deterioro.

Fuente: TN