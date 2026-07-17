Los psicólogos coinciden: las personas que dicen por favor y gracias son educadas, pero también son muy resilientes

Las personas que siempre dicen por favor y gracias , además de ser educadas, tienen otra importante virtud: son muy resilientes . Así lo dice la psicología .

Aunque parece un gesto de simple cortesía , decir por favor y gracias es mucho más que eso según un estudio realizado por el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Este hábito de educación demuestra también otras capacidades de quien se maneja con estas actitudes amables.

Este análisis, y otras investigaciones sobre gratitud, inteligencia emocional y bienestar, aseguran que quienes utilizan de manera habitual el por favor y el gracias suelen desarrollar una actitud más positiva frente a la vida , mejores relaciones interpersonales y una mayor capacidad para sobreponerse a las dificultades.

Es que la gratitud es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la psicología positiva , una rama que estudia los factores que inciden en el bienestar emocional de las personas y su fortaleza para sobreponerse a las dificultades.

Una persona que sabe agradecer el esfuerzo de otras está reconociendo que sus logros cotidianos no dependen solo de ella misma, sino que necesita la colaboración y el trabajo en equipo . Se está valorando el esfuerzo ajeno, imprescindible para un objetivo personal.

Según la psicología , este respeto por el trabajo de un tercero hace que se generen vínculos más sanos y duraderos, porque a nadie le gusta compartir su vida con alguien que es desagradecido, vanidoso o que vive mirándose el ombligo.

De acuerdo con esta investigación, las personas agradecidas afrontan la vida con optimismo y humildad . Estas dos características van de la mano de la resiliencia , que es la capacidad para levantarse de un fracaso y seguir dando pelea.

Los momentos difíciles son vistos como simples obstáculos, pero no derrumban a las personas agradecidas, que son capaces de superar una derrota circunstancial en pos de continuar el camino emprendido.

Atención con un dato importante: la resiliencia no significa que se ignoren o subestimen los problemas. No se trata de fingir una felicidad permanente. Lo que implica es no abatirse frente a una adversidad ni quedarse paralizado.

Las personas que dicen por favor y gracias tienen la capacidad de mirar el cuadro completo y no detenerse únicamente a contemplar lo que salió mal o lo que falta. También valoran lo que tienen, sus recursos y oportunidades.

El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH), por su parte, asegura que practicar la gratitud se asocia con mayores niveles de bienestar psicológico y satisfacción con la vida. Por otro lado, genera que los síntomas de estrés y ansiedad disminuyan, porque reduce la atención prestada a las preocupaciones .

En quienes utilizan con frecuencia expresiones como “por favor” y “gracias” la empatía ocupa un lugar central, ya que valoran el esfuerzo y las buenas intenciones de las personas que los rodean, aunque sean mínimos detalles.

Otro aspecto importante es que logran resolver los desacuerdos sin ponerse agresivos. Tienen la templanza para saber escuchar, entablar un diálogo con quienes piensan distinto y llegar a soluciones salomónicas. No se enfrascan en sus propios pensamientos y están abiertos a enriquecerlos con las opiniones de otros.

El Instituto Europeo de Psicología Positiva también explica que “las personas agradecidas suelen ser bondadosas y sencillas”, remarcando que “afrontan la vida con una actitud positiva desde el agradecimiento y la humildad”.

Quienes no usan habitualmente estas palabras pueden ejercitarse . La recomendación más sencilla es expresar por favor y gracias de manera consciente , haciendo contacto visual y con un tono auténtico, sin exagerarlo.

También es útil dedicar unos minutos cuando termina la jornada para pensar en tres situaciones del día por las que se debe sentir un agradecimiento. Esto hará que en el futuro se esté más atento para identificarlas en el momento y reconocer el esfuerzo de los demás de forma explícita diciendo “ gracias ”.

Fuente: TN