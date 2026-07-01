Robó vacas por un valor de $40 millones en Santa Cruz, cruzó la frontera con Chile y lo detuvieron

Un hombre quedó en prisión preventiva en Chile tras ser identificado como el responsable de un robo de 19 vacas en Santa Cruz. Los animales fueron trasladados de forma ilegal al otro lado de la Cordillera. El particular botín está valuado en 40 millones de pesos .

La investigación estableció que los animales habían sido sustraídos en territorio argentino, en el campo de un productor patagónico de la zona de Los Antiguos . Se trata de una localidad cerca del Lago General Carrera/Buenos Aires y cuyo casco está ubicado a 3 km de la frontera. Luego, el hombre llevó las vacas al país trasandino.

En el procedimiento, lograron recuperar 17 cabezas de ganado del total robado.

"Se encontraban en Chile de manera ilegal, motivo por el cual el poseedor de estos animales fue detenido y enfrentó una audiencia de control de detención en la que el Ministerio Público imputó el delito de abigeato", explicó la fiscal jefe de Cochrane y Chile Chico, Estefanía Leiva .

El hombre arrestado tiene 56 años y nacionalidad chilena.

El caso se inició a partir de la denuncia presentada por las víctimas que indicaba que una persona condujo a los vacunos a través del río Jeinimeni desde Argentina hacia Chile .

“Pudimos ver que los animales eran arreados por dos personas en caballo. Hicimos la denuncia correspondiente en Argentina y luego en Chile. Se nos autorizó a ir a ver los rastros porque ingresaban a una ruta , venimos siguiendo los rastros hace casi tres días, hasta poder determinar que ingresaban a un predio, cercano a la localidad de Chile Chico”, contó al sitio de noticias chileno RLN la esposa del dueño del ganado, Nelly Cvjetanovic ,

Ese dato dio pie a las tareas investigativas, que permitieron establecer el área de búsqueda en el sector de El Manzano. En la zona en cuestión y con el apoyo de dos aeronaves, personal de Carabineros logró detectar la ubicación exacta del ganado, valuado en unos 40 millones de pesos argentinos o 25 millones de pesos chilenos .

Finalmente, el sospechoso quedó en prisión preventiva y se estableció un plazo de 50 días para la resolución de la investigación.

Más allá de la afectación a los propietarios de los vacunos, la fiscal aclaró que el Ministerio Público solicitó la medida cautelar debido a que la causa tiene como base un delito pluriofensivo , es decir, que “ no solo afecta a la propiedad, sino que también pone en riesgo la salubridad pública en atención a las posibles enfermedades que podrían transmitir estos animales de origen extranjero”.

"El tribunal entendió e hizo suyos los argumentos del Ministerio Público y concedió la prisión preventiva del imputado”, remarcó leiva.

En tanto, los antecedentes quedaron a disposición de la Fiscalía Local de Chile Chico , organismo que trabajó en coordinación con Carabineros porque el episodio delictivo fue "perpetrado en territorio argentino y la recuperación de bienes se realizó en suelo chileno" .

Las gestiones para que los animales regresen a Santa Cruz también demandarán la intervención de las autoridades a uno y otro lado de la frontera.

Fuente: Clarín