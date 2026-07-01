Lo juzgaban por trata, escuchó la condena por Zoom y desapareció: ahora tiene pedido de captura internacional

Un hombre fue condenado por explotación sexual en una ciudad de Entre Ríos. El acusado siguió toda la audiencia virtual de frente a la cámara. Pero tras conocer el veredicto no lo vieron más : se escapó y ahora lo buscan para detenerlo.

Tras el episodio, la Justicia Federal de Concepción del Uruguay emitió una alerta internacional para dar con el paradero de Rubén Alberto "Petro" Cabra , de 43 años, quien se fugó luego de recibir una condena a diez años de prisión por trata de personas.

El condenado tenía un local, que funcionó hasta el 2010, donde engañaba a mujeres con la promesa laboral y luego las obligaba a prostituirse.

Cabra participó de la audiencia de manera virtual desde la provincia de Chaco, a través de Zoom. Tras escuchar la sentencia se fugó.

Quienes advirtieron que el hombre se había escapado fueron los agentes de la Sección Villa Ángela (Chaco) de Gendarmería Nacional, que constataron la huida del condenado cuando concurrieron a su casa para comunicarle la disposición del tribunal.

El juez de Cámara Sebastián Gallino dictó la resolución Nº 29/2026 y declaró al hombre en rebeldía. Además de la pena de prisión, le impuso una reparación económica de 65.292.000 pesos para la víctima.

La joven denunció al hombre en 2006, cuando tenía 17 años y recibió una oferta laboral engañosa en Villa Ángela, Chaco.

Además, la Justicia ordenó el decomiso de la casa utilizada para la explotación y también el embargo de una moto. Por el momento, la ejecución de la condena permanece en suspenso mientras las fuerzas internacionales intentan localizar al condenado.

Fuente: Clarín