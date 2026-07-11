Ricardo Darín y Julio Bocca, juntos: el actor grabó textos de Borges para la próxima hazaña del Ballet del Colón

Desde que se conoció en diciembre pasado que Julio Bocca comisionó una nueva obra sobre Jorge Luis Borges para el Ballet Estable del Teatro Colón , el tiempo no hizo más que acrecentar la expectativa sobre este espectáculo que llegará en el año de la conmemoración de las cuatro décadas de la muerte del más grande escritor argentino . Está en las manos y la mente del coreógrafo español Goyo Montero la concepción de esta pieza de danza titulada Principio de éxtasis , que tendrá estreno mundial en Buenos Aires, del 10 al 20 de septiembre (nueve funciones, cuyas entradas están a la venta ), con música original de Gustavo Santaolalla y diseño sonoro Owen Belton. Y ahora se sabe, además, que contará con la voz de Ricardo Darín , que grabó en estudio algunos fragmentos de “El Aleph” y dos poemas: “Ausencia” y “Despedida” .

Inspirado en el cuento más importante y reconocido del autor , publicado por primera vez en la revista Sur , 1945, el espectáculo cuenta además, con escenografía del artista plástico Eduardo Basualdo y Mariana Tirantte.

Montero, que el año pasado montó para la compañía que dirige Julio Bocca una obra contemporánea con música de Bach, Chacona , se declara un lector apasionado de la obra de Borges, a la que vuelve todo el tiempo, atraído por su universalidad. No era de extrañar, entonces, que fuera el relato de 1945, el que marcara el norte de su creación, ya que aborda un tema central en la literatura del escritor argentino, el infinito , a partir de un punto donde conlfuyen todos los tiempos y todos los espacios.

A quince días de su llegada a Buenos Aires para empezar a trabajar en las salas de ensayo con los bailarines del Estable, el madrileño anticipó a LA NACION que están ultimando el score con Santaolalla, que tiene música adicional de Owen Belton.

A propósito de las imágenes que el Teatro Colón compartió hoy en redes sociales, y que registra a Darín con Bocca, juntos, en el estudio de grabación, el coreógrafo comentó: “Es un honor contar con Ricardo Darín para sumar texto original de Jorge Luis Borges, con su increíble interpretación y originalidad, e integrarlo dentro de la obra, como una obra de arte total . Creo que va a tener todavía otra textura más a partir de la voz de este gran actor, que ha tenido la generosidad de aceptar la invitación de Julio para formar parte”, dice en tiempo de descuento para ponerse a trabajar en su “proyecto soñado”.

“El Aleph” condensa el universo borgeano. Y, aunque no trascendió con precisión qué fragmentos se incluirán en Principio de éxtasis, sería muy probable que aquella famosa enumeración de todo lo que “ve” el narrador Borges ( el populoso mar, el alba y la tarde ) haya sido parte de lo que registró Darín.

“Ausencia” , incluido en el primer libro del escritor, de 1923, comienza así: Habré de levantar la vasta vida/ que aún ahora es tu espejo: cada mañana habré de reconstruirla./ Desde que te alejaste,/ cuántos lugares se han tornado vanos/ y sin sentido, iguales/ a luces en el día. También " Despedida" forma parte del mismo poemario, Fervor de Buenos Aires . Son bien conocidos sus primeros versos: Entre mi amor y yo han de levantarse/ trescientas noches como trescientas paredes/ y el mar será una magia entre nosotros.

Sin dudas, el encargo de una obra basada en la máxima referencia de la literatura argentina para el Ballet del Teatro Colón es una ocasión excepcional, así como una hazaña artística. ¿Cómo se verá en los cuerpos de los bailarines ese Principio de éxtasis, un instante en el que confluyen todos los instantes? Eso se develará a los ojos del mundo dentro de dos meses exactos.

Fuente: La Nación