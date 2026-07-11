La soja y una década perdida: cómo la “plaga” de las retenciones favoreció el avance de Brasil

Hace 10 años, la producción mundial de soja llegaba a 321 millones de toneladas; hoy es de 441 millones de toneladas, un aumento del 38%. A comienzos de la década, Brasil producía 100 millones de toneladas, el 31% de la producción total, y la Argentina producía 57 millones de toneladas, el 18% del total. Hoy Brasil produce 186 millones de toneladas, que equivalen al 42% del total, y la Argentina produce 50 millones de toneladas, el 11% del total. Mientras Brasil aumentaba su producción en 86 millones de toneladas, equivalente al 86%, la Argentina bajaba su producción en 7 millones de toneladas, con una pérdida del 12% .

En el mismo período, el comercio mundial de poroto de soja aumentaba de 129 a 189 millones de toneladas, un crecimiento de 60 millones de toneladas equivalente al 47%. En este rubro, Brasil ha sido el país con mayor aumento de sus exportaciones de poroto de soja, de 57 a 117,5 millones de toneladas, con un crecimiento de 60,5 millones, equivalente al 106%. Mientras tanto, Estados Unidos y Argentina redujeron sus exportaciones de soja un 5% y un 45%, respectivamente. Brasil pudo aumentar sus exportaciones de poroto gracias al aumento extraordinario de su producción en 86 millones de toneladas y también debido a su menor competitividad como exportador de aceite y harina de soja .

Analizando el comercio mundial de harina de soja en la última década, hubo un aumento de 22 millones de toneladas, de 66 a 88 millones, equivalente al 33%. Estados Unidos aumentó sus exportaciones de harina de soja en 9 millones de toneladas, equivalentes a un crecimiento del 83%, de 10,7 a 19,7 millones de toneladas. Brasil aumentó sus exportaciones en 11,3 millones de toneladas, un 72% más, pasando de 15,6 a 26,9 millones de toneladas. En cambio, la Argentina fue el único país que redujo sus exportaciones de harina de soja en 1,4 millones de toneladas, una caída del 5%, pasando de 30,8 millones a 29,4 millones de toneladas exportadas . El dato más alarmante es que Brasil está muy cerca de desplazar a la Argentina como primer exportador mundial de harina de soja.

¿Qué fue lo que sucedió en esta última década? Hubo una nueva plaga que afectó a la soja, conocida como las retenciones a las exportaciones . Con el 24% de retenciones vigente hoy en día, el cultivo de soja no es competitivo para producir en zonas alejadas de los puertos, donde el costo de los fletes tiene un alto impacto.

Además, los rindes promedio en dichas zonas no llegan al 50% de los obtenidos en la zona núcleo, lo que resulta en márgenes brutos negativos. Por este motivo, la superficie sembrada con soja disminuyó en cuatro millones de hectáreas en esta última década: en 2015 se sembraban 20,4 millones de hectáreas y hoy se siembran 16,4 millones de hectáreas.

En el mismo período bajo análisis, la superficie de girasol aumentó en 1,5 millones de hectáreas , pasando de 1,4 a 2,9 millones de hectáreas. El motivo de dicho aumento es que las retenciones a las exportaciones de girasol son del 4% y se proyecta que para 2028 lleguen a valores de entre el 1% y el 3%.

No hay ningún remedio o antídoto contra la plaga de las retenciones; la única solución es eliminarlas o reducirlas en serio, y no en dosis homeopáticas.

El Gobierno anunció el cronograma de reducción de las retenciones a la soja, que entrará en vigencia a partir de enero de 2027 para llegar a 2028 con una alícuota del 15%. Con este nivel de retenciones, la soja no podrá recuperar los cuatro millones de hectáreas perdidos en superficie sembrada: sería el comienzo de otra década perdida.

Presidente de Pablo Adreani & Asociados

Fuente: La Nación