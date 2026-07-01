Resfrío o rinitis: cómo diferenciarlas y qué hacer ante los primeros síntomas

“Ocho millones de argentinos padecen alergia, de los cuales, uno de cada cinco sufre rinitis” . Con ese dato, Jorge Tartaglione analizó este cuadro que afecta a muchas personas en la transición que existe entre el verano y el otoño. “La nariz se transforma en agua” , aseguró el cardiólogo en su visita a LN+ , de cara al día al día más frío del año .

“La alergia es una reacción exagerada de nuestro sistema de defensa que nos dice : che, algo está pasando ” , explicó Tartaglione. Para graficar su ejemplo, mencionó: “Si vivís en Buenos Aires o en el interior del país y hay árboles de plátanos en la vereda, generan una alergia tremenda” .

En palabras de Tartaglione, “los casos de alergia aumentaron hasta en un 30% por el cambio climático ”. A diferencia de una resfrío convencional, según Tartaglione la rinitis se caracteriza “porque lagrimeas y te empieza a salir agua por la nariz”.

“Para diagnosticar estos cuadros lo primero es hacer un análisis de sangre para medir los niveles de inmunoglobulina e -anticuerpo encargado de desencadenar reacciones alérgicas- y test cutáneos", detalló Tartaglione.

“Y su tratamiento, dependiendo los casos y analizando las consecuencias que van apareciendo, casi siempre se realiza con gotas y spray” , agregó.

“La semana pasada falleció una persona en Río Negro por tuberculosis. Un caso de consulta tardía . Por eso me parece muy importante resaltar esto: si tienen tos por más de quince días, quizás no sea un simple resfrío o una rinitis. Es importante no retrasar la consulta médica” , concluyó Tartaglione.

Fuente: La Nación