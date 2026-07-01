Quién es Randy “Komrade” Brenisk, comandante

La misión Artemis III marcará un antes y un después en la exploración espacial al llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna por primera vez desde el programa Apolo. Detrás de ese desafío se encuentra una figura con una extensa trayectoria militar, aeronáutica y espacial: Randy “Komrade” Bresnik , el astronauta designado para comandar la misión.

Según informó la NASA , Bresnik fue seleccionado como astronauta en 2004 y, desde entonces, participó en dos misiones espaciales, comandó la Estación Espacial Internacional (EEI), realizó cinco caminatas espaciales y actualmente dirige el desarrollo y las pruebas de los sistemas que utilizarán las futuras misiones Artemis más allá de la órbita terrestre baja.

Nacido en Fort Knox, Kentucky , y criado en Santa Mónica, California , Bresnik se graduó en Matemáticas en The Citadel en 1989. Ese mismo año recibió su comisión como segundo teniente del Cuerpo de Marines de Estados Unidos , iniciando una carrera militar que lo llevaría a convertirse en uno de los pilotos más experimentados de su generación.

Tras completar su formación como aviador naval, voló cazas F/A-18 Hornet en distintos escuadrones del Cuerpo de Marines y participó en varios despliegues en el Pacífico.

Su desempeño le permitió acceder a dos de las escuelas más prestigiosas de la aviación militar estadounidense: el Curso de Instructores de Armas y Tácticas del Cuerpo de Marines (WTI) y la reconocida escuela TOPGUN , especializada en combate aéreo.

Más adelante cursó la Escuela de Pilotos de Pruebas Navales de Estados Unidos , donde pasó a evaluar aeronaves militares y a formar nuevos pilotos.

En 2003 fue desplegado en Kuwait , desde donde realizó misiones de combate con aviones F/A-18 en apoyo de las operaciones Southern Watch y Libertad Iraquí .

A lo largo de su carrera militar acumuló más de 7.000 horas de vuelo en 95 tipos diferentes de aeronaves, helicópteros y planeadores , una experiencia que luego resultó clave para su incorporación al cuerpo de astronautas.

Actualmente también posee más de 3.600 horas de vuelo en naves espaciales , una cifra poco frecuente incluso entre los astronautas con mayor trayectoria.

En mayo de 2004 fue seleccionado por la NASA como integrante de la nueva promoción de astronautas.

Durante casi dos años completó el exigente entrenamiento que incluyó formación científica, instrucción en los sistemas del transbordador espacial y de la Estación Espacial Internacional, vuelos en aviones T-38 , entrenamiento fisiológico y ejercicios de supervivencia.

Además, participó en programas de simulación en ambientes extremos. En 2010 fue Cave-a-naut junto a la Agencia Espacial Europea , viviendo y trabajando en cuevas profundas para estudiar el comportamiento humano en condiciones similares a futuras misiones espaciales.

Cuatro años después comandó la misión submarina NEEMO 19 , en la que permaneció junto a su equipo en el laboratorio Aquarius, ubicado bajo el océano Atlántico frente a la costa de Florida, probando tecnologías y procedimientos para la exploración del espacio profundo.

Su primer viaje al espacio ocurrió en noviembre de 2009 , cuando integró la misión STS-129 del transbordador espacial.

Durante esa misión realizó dos caminatas espaciales , que sumaron 11 horas y 50 minutos , mientras la tripulación entregaba equipos logísticos y repuestos a la Estación Espacial Internacional. Su segundo vuelo comenzó en julio de 2017 como integrante de las Expediciones 52 y 53 de la EEI.

Durante casi cinco meses en órbita , la tripulación llevó adelante más de 300 experimentos científicos , colaboró con distintos vehículos espaciales visitantes y realizó varias actividades extravehiculares.

Bresnik efectuó tres caminatas espaciales adicionales , alcanzando un total de cinco EVA y más de 32 horas de trabajo en el vacío del espacio .

En la Expedición 53 asumió además el cargo de comandante de la Estación Espacial Internacional , una de las máximas responsabilidades dentro del programa espacial.

Desde 2018, Bresnik ocupa el cargo de Asistente del Jefe de la Oficina de Astronautas para la Exploración , desde donde coordina la participación de las tripulaciones en el diseño y prueba de prácticamente todos los sistemas del programa Artemis.

Su trabajo incluye el desarrollo de la cápsula Orion , el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) , los sistemas de aterrizaje lunar, la futura estación Gateway , los vehículos de exploración de la superficie y los nuevos trajes espaciales que utilizarán los astronautas durante las misiones lunares.

También participó previamente en la colaboración entre la NASA y SpaceX para el desarrollo de la cápsula Dragon destinada al transporte de tripulaciones.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosas condecoraciones militares y civiles, entre ellas la Legión al Mérito , la Medalla al Servicio Meritorio de Defensa , varias Medallas Aéreas y la Medalla de Plata al Mérito de la NASA .

También integra organizaciones profesionales como la Sociedad de Pilotos de Pruebas Experimentales y la Asociación de Exploradores Espaciales , que reúnen a algunos de los astronautas y pilotos de pruebas más experimentados del mundo.

Con experiencia en combate, miles de horas de vuelo, liderazgo en la Estación Espacial Internacional y años dedicados al desarrollo del programa Artemis, Randy “Komrade” Bresnik llega al comando de Artemis III como uno de los astronautas con el perfil más completo para liderar el regreso de la humanidad a la superficie lunar.

Fuente: La Nación