Renata Pucci, escritora de 101 años: ”No sé cocinar, desayuno té y una medialuna caliente a las 9 de la mañana"

A los 101 años , la escritora italiana Renata Pucci di Benisichi sorprendió al contar que nunca aprendió a cocinar y que su alimentación diaria está lejos de lo que muchos asocian con la longevidad. En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera , Renata detalló cómo es su día a día y qué hábitos mantiene a su edad.

La jornada de Renata arranca a las nueve de la mañana con un desayuno simple: una taza de té y un cruasán caliente. Para el almuerzo, suele elegir platos clásicos de la cocina italiana, como pasta con frijoles o con salsa de tomate . Después, disfruta de galletas con queso crema y mermelada, o alguna fruta.

Por la noche, la escritora prefiere no cenar en casa. Sale a restaurantes, visita clubes, va al cine o comparte una pizza de mozzarella y tomate. Así, mantiene una vida social activa y busca nuevas experiencias fuera de su hogar.

Aunque muchos creen que llegar a los 100 años requiere una dieta estricta y cuidados especiales, Renata confesó que nunca se preocupó demasiado por eso. “No sé cocinar”, admitió, y aseguró que nunca tuvo interés en aprender.

Su rutina diaria está lejos de las recomendaciones habituales para una vida larga y saludable. Sin embargo, su caso demuestra que la longevidad puede estar ligada a otros factores, como la vida social y la actitud frente a la rutina.

Los expertos suelen recomendar una dieta equilibrada , basada en alimentos naturales y evitando los procesados. Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y grasas saludables son la base de los planes alimentarios asociados a una vida más larga.

La dieta mediterránea es una de las más estudiadas en relación con el envejecimiento saludable. Incluye aceite de oliva, frutas, pescado y otros alimentos ricos en fibra, vitaminas y antioxidantes, que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y el deterioro cognitivo.

Además de la alimentación, los especialistas destacan la importancia de la actividad física regular , el buen descanso y el manejo del estrés para sumar años de calidad y bienestar.

Fuente: TN