Ni lavandina ni alcohol: cómo limpiar puertas blancas sin arruinar la pintura y que queden como nuevas

Las puertas blancas suman luz y elegancia a cualquier espacio, pero con el tiempo suelen mostrar polvo, huellas, manchas y hasta un tono amarillento que les quita su aspecto original. Si bien muchos recurren a la lavandina o al alcohol para limpiarlas, existe un método más seguro que no daña la pintura ni su acabado.

Este truco es más seguro y efectivo para mantenerlas impecables, usando ingredientes suaves que eliminan la suciedad sin afectar la superficie: jabón neutro o detergente suave .

Si aparecen manchas más difíciles, como grasa o huellas persistentes , se puede sumar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio al paño húmedo y frotar con movimientos suaves, sin ejercer demasiada presión. Después, conviene pasar un paño apenas humedecido con agua para retirar los restos de bicarbonato y secar bien la superficie.

Para conservar las puertas blancas en buen estado, los especialistas recomiendan evitar algunas prácticas muy comunes:

Estos errores pueden rayar, opacar o incluso levantar la pintura, acortando la vida útil de la puerta.

Fuente: TN