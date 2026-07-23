Reciben un pago extra en julio: más de 63.000 docentes cobran el incentivo con un aumento del 15%

El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció que pagará, este jueves, el incentivo mensual del programa Asistencia Perfecta a 63.156 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que trabajan en el sector público y privado. La inversión destinada a este pago asciende a la suma de $8927 millones.

Según datos del gobierno santafesino , 56.797 profesionales no registraron inasistencias durante el mes de junio y el 6359 restante solamente faltó en una ocasión .

El programa Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para condecorar a los docentes que dan el presente en las aulas. Esta iniciativa se creó, justamente, ante el elevado ausentismo en las aulas. Esta política del Estado provincial de ahorro no hace más que incentivar a los profesionales de la educación a brindar sus servicios diariamente y, a la vez, ser recompensados por cumplir en tiempo y forma su labor.

Además de esta bonificación, este mes también se liquidará el premio trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio que premiará a 49.269 trabajadores . De este total, se desprende que 42.299 no faltaron en ninguna ocasión y los restantes 6970 solamente una vez .

En total, entre el incentivo mensual y el trimestral, el gobierno provincial desembolsará un total de $19.226 millones . Además, desde el mes de junio, el programa Asistencia Perfecta incorporó un incremento del 15% en los montos de dicho beneficio.

Asistencia Perfecta se creó bajo el decreto provincial n° 0586/2024 y el mismo garantiza que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”

Fuente: La Nación