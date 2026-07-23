Inocencia Fiscal 2: una por una, las claves del nuevo proyecto para sacar los dólares del colchón que presentó el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles los cambios al régimen de Inocencia Fiscal . La iniciativa busca incentivar la bancarización de los “dólares del colchón” mediante la ampliación del acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para los contribuyentes .

Durante la presentación, el funcionario defendió la iniciativa como una herramienta para “formalizar la economía” y así destrabar el crédito . Calificó como un “muy mal negocio” el atesoramiento de efectivo fuera del sistema y ejemplificó que un capital de US$100.000 colocado hace 20 años al 6% anual ascendería hoy a US$320.000. De acuerdo con estimaciones del Banco Central, existen aproximadamente US$170.000 millones fuera del circuito formal , frente a un stock de depósitos en moneda extranjera que ronda los US$40.000 millones.

En ese sentido, el ministro insistió en que el espíritu de la ley original —aprobada por el Congreso— no cambia. La novedad son los ajustes técnicos que surgieron del trabajo con los tributaristas tras detectarse dudas entre asesores impositivos. “El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros el acceso libre al sistema bancario, sin ninguna penalidad”, planteó.

Aún no se pudo acceder al texto que se presentará este jueves en el Congreso. Durante la conferencia de prensa, tres tributaristas convocados por el equipo económico detallaron los puntos salientes de la normativa:

Fuente: La Nación