Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron: la razón detrás

A lo largo de esta semana surgieron versiones distintas sobre la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco, hasta que Pepe Ochoa confirmó en LAM (América) que el piloto y la actriz ya no son más novios. Además de dar la noticia la noche del miércoles 22 de julio, explicó las presuntas razones que condujeron a la ruptura definitiva .

La relación duró pocos meses y fue una de las más comentadas tanto en el ambiente del deporte como en el del espectáculo. Al parecer, Colapinto habría decidido poner punto final a su noviazgo porque, según el panelista, “tiene una crisis personal muy fuerte” .

Después de anunciar que tenía la noticia de la separación de una “pareja top” y revelar de quién se trataba, Pepe Ochoa detalló: “Él estaba enganchado con ella, pero no le puede dar ni el tiempo ni la energía que se merece como novia” . Al escucharlo, Laura Ubfal sumó: “Era obvio, hace rato que se dice. No hace mucho que salían”. Por su parte, Denise Dumas opinó: “Él es un chico al que le cuesta asumir el compromiso”.

Los rumores nacieron semanas atrás cuando los dos dejaron de publicar en sus redes sociales fotos juntos. Esa fue una señal que alertó a los seguidores de ambos, aunque no existió una confirmación oficial. “Él hace mucho tiempo que no la ve” , agregó Ochoa en referencia a las responsabilidades y la agenda del piloto. Por su parte, la actriz reside en los Estados Unidos, razón que impide que estén siempre juntos. “Ella es muy talentosa, está en Broadway e hizo series”, remarcó el panelista.

“Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para eso. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere . Él está en un tema profundo”, dijo Ochoa para ponerle punto final al tema.

Las especulaciones sobre el fin de la pareja comenzaron a resonar con fuerza el martes, cuando en el ciclo de televisión que conducen Marina Calabró y Luis Ventura en América TV, mencionaron directamente una publicación de la cuenta de Instagram @f1gossip._.monger , que sigue de cerca las relaciones sentimentales de los pilotos de la Fórmula 1. Si bien la página aclaró que eran meras especulaciones, se preguntó si los argentinos estaban en crisis o separados .

Pero, ¿por qué surgieron estas preguntas? Por el hecho de que dejaron de mostrarse juntos y enamorados en el paddock. La última vez que se los vio fue en el Gran Premio de Mónaco el domingo 7 de junio , aunque hay versiones que indican que el fin de semana siguiente Reficco habría estado en el Gran Premio de Barcelona, pero mantuvo un bajo perfil. Incluso trascendió que los habrían visto afuera de un restaurante en Barcelona y que ella habría estado llorando.

A los jóvenes se los empezó a vincular sentimentalmente a principios de este año cuando el piloto subió a su cuenta de Instagram una foto de ella con su casco. Si bien él dijo que seguía soltero, las versiones de que estaban en una relación sonaban cada vez más fuertes. Finalmente, la confirmación oficial llegó en abril durante el Road Show que protagonizó el joven en Palermo y, desde entonces, todo parecía marchar sobre ruedas. Pero, según revelaron este miércoles en LAM, la pareja llegó a su fin.

Fuente: La Nación