De qué murió Bruno Betancor, futbolista uruguayo de 22 años

Bruno Betancor , futbolista uruguayo de 22 años, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio este miércoles. La noticia fue revelada por el Deportivo Italiano , el club donde jugaba el delantero con pasado en Peñarol.

“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador Bruno Betancor, o mejor conocido como “Bola”, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio ”, expresó la cuenta de Facebook de esta institución de la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

En esa misma línea, indicaron, con un profundo dolor: “ Vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club , tu club, Deportivo Italiano. QDEP y, como dirías vos, primo Bola, hay que ver”.

Betancor surgido de las divisiones inferiores de Fénix, tuvo un nutrido paso por el fútbol uruguayo con las camisetas de Peñarol, Cerro, Rentistas, Cerrito y Deportivo Italiano.

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Fuente: La Nación