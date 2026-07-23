Así fue el retoque estético de Vinicius Jr. que cambió su apariencia

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La transformación en el rostro del futbolista Vinícius Júnior despertó dudas sobre si los tratamientos estéticos pueden modificar la biometría facial utilizada en sistemas de reconocimiento.





Según trascendió, el jugador habría realizado sesiones con un equipo de radiofrecuencia denominado Xerf, un tratamiento que busca reafirmar la piel mediante el calentamiento controlado de los tejidos y la estimulación de la producción de colágeno.





Especialistas señalaron que este tipo de procedimiento no suele alterar la biometría facial, ya que produce una retracción leve de los tejidos blandos, pero no modifica la estructura ósea ni los principales puntos anatómicos que utilizan los sistemas modernos de reconocimiento.





Los dermatólogos explican que cambios más notorios en la apariencia pueden producirse tras cirugías estéticas o por el uso excesivo de rellenos faciales, aunque no existen evidencias de que la radiofrecuencia genere ese tipo de modificaciones cuando se aplica correctamente.





El tratamiento ayuda a mejorar la firmeza de la piel y puede definir ligeramente el contorno del rostro, especialmente la mandíbula y la zona debajo del mentón, sin provocar alteraciones significativas en la identidad facial registrada por los sistemas biométricos.