MADARIAGA | Giro inesperado en el caso de la ambulancia denunciada como robada: allanamientos y sospechas de una falsa denuncia

MADARIAGA

La investigación por la ambulancia denunciada como robada tras sufrir un desperfecto mecánico sobre la Ruta Provincial 56 dio un giro inesperado. Personal de la Policía Vial realizó dos allanamientos en el marco de la causa y ahora la Justicia analiza la posibilidad de que se haya tratado de una falsa denuncia.





Según pudo establecer la investigación, los efectivos relevaron cámaras de seguridad ubicadas sobre el supuesto recorrido realizado por la ambulancia Fiat Ducato y detectaron que, en los horarios consignados en la denuncia, el vehículo nunca fue registrado circulando por las rutas que conducen al lugar donde, presuntamente, quedó abandonado.





A partir de ese dato y de otras inconsistencias detectadas durante la pesquisa, la Fiscalía solicitó allanamientos en la vivienda del propietario de la empresa Emergencias del Mar y en el domicilio del chofer que tenía a su cargo la unidad, ubicado en Santa Clara del Mar.





Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y distintos elementos compatibles con insumos y equipamiento médico que coincidirían con parte de los denunciados como sustraídos del interior de la ambulancia, la cual continúa sin ser localizada.





Los investigadores también solicitaron el libro de guardias y de traslados de la empresa para verificar quién había contratado el supuesto servicio hacia La Plata. Sin embargo, hasta el momento no habrían podido acceder a esa información.

Otro de los aspectos que llamó la atención de la investigación es que transcurrieron cinco días entre la desaparición del vehículo y la radicación de la denuncia. Además, pese a que la ambulancia contaba con cobertura de seguro, nunca se solicitó una grúa o auxilio mecánico para retirarla de la banquina tras el desperfecto.





Tres cámaras, una prueba clave





La pesquisa incluyó el análisis de imágenes de los portales de acceso a Pinamar y General Madariaga, donde no se detectó el paso de la Fiat Ducato. A ello se sumó el relevamiento de una cámara de seguridad instalada en una estación de servicio con vista hacia la Ruta Provincial 74, que tampoco registró la circulación del vehículo.





Los investigadores también revisaron registros de horas posteriores para corroborar el desplazamiento de una ambulancia Mercedes-Benz que, según la denuncia, habría acudido en apoyo para reemplazar a la unidad averiada. Sin embargo, tampoco encontraron imágenes que acreditaran ese recorrido.





Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia, esa ambulancia Mercedes-Benz también fue secuestrada para ser sometida a distintas pericias.

Con todos los elementos reunidos hasta el momento, el fiscal Walter Mercuri evaluará si corresponde modificar la calificación legal de la causa e investigar una posible falsa denuncia.





La investigación es llevada adelante por personal de la Policía Vial con base en Pinamar, encabezado por el subcomisario Joaquín Planells, junto al subinspector Roberto Flores y el jefe de Rutas Guillermo Benítez, bajo la supervisión del jefe de Zona Vial, comisario mayor Mauro Bisgarra.