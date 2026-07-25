“Quiere ser el líder de la derecha pero no es el que realmente manda”, el análisis de The Guardian sobre el viaje de Milei para reunirse con Bolsonaro

En la previa de la visita de Javier Milei a Brasil para reunirse con el senador Flavio Bolsonaro, el diario británico The Guardian publicó una columna en donde analiza los últimos viajes del presidente argentino por la región, los cuales evalúa como un intento del mandatario "por posicionarse como un líder de la derecha dentro de América Latina".

Milei viajó en la noche del viernes a Brasil para darle su apoyo en persona a Bolsonaro, a quien respalda para las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en octubre en el país vecino. El mandatario fue recibido el sábado por la mañana por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcisio de Freitas, con honores militares en una plaza de la capital paulista.

Su comitiva estuvo integrada además por el canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En el artículo, que lleva la firma del corresponsal Tiago Rogero, The Guardian destaca que además de visitar a Bolsonaro, Milei asistirá a la toma de posesión de Keiko Fujimori en Perú el martes, seguida de la de Abelardo de la Espriella en Colombia el 7 de agosto, desde donde viajará a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa.

"El autodenominado libertario ha justificado los viajes como los de ' un presidente dispuesto a abrirse al mundo, que busca triplicar el comercio del país'. Sin embargo, los analistas señalan el momento en que se producen: en medio de su caída de popularidad en el país, la gira llega tras una ola de victorias de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de toda América Latina", resume el medio.

Para The Guardian, "Milei está tratando de consolidarse como líder de ese grupo". "Nunca vi a Milei mostrar mucho interés en las visitas oficiales a otros países. Lo que le interesa son las figuras del mundo de las grandes empresas tecnológicas y de la extrema derecha, pero en ninguno de los dos casos existe un interés real en iniciar negociaciones comerciales", sostiene en un pasaje el sociólogo Juan Gabriel Tokatlian, citado dentro del artículo.

El medio británico sostiene que el verdadero interés de Milei es mantenerse como "el representante" de Donald Trump en la región. " Cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025, Milei tenía relativamente poca competencia por su favor en América Latina, donde había menos de una docena de presidentes de extrema derecha en el poder, entre los que destacaba Nayib Bukele, de El Salvador. Trump describió a Milei como su 'presidente favorito'", destaca el medio.

"Sin embargo, desde entonces, candidatos de derecha o de extrema derecha han ganado las siete elecciones presidenciales celebradas en la región, y se ha acusado al presidente de Estados Unidos de intentar influir en algunas de ellas. Casi todos los ganadores también interactuaron con Milei durante sus campañas mediante intercambios públicos de elogios o videollamadas", agrega el diario, aunque sostiene que "no hay duda de a quién intentaban complacer realmente".

"Todos estos líderes de derecha ven a Milei como una especie de representante de Trump, que es quien realmente manda. No quieren estar bajo ningún tipo de liderazgo argentino. Milei quiere ser el líder de la derecha, pero no hay mucho entusiasmo por él" , sostiene Tokatlian, citado en el artículo.

The Guardian enumera las últimas acciones de Estados Unidos en la región, siempre vinculadas a líderes de derecha. "En marzo, Trump lanzó la iniciativa 'Escudo de las Américas', una 'coalición contra los cárteles' integrada exclusivamente por líderes de extrema derecha alineados con él. Destacó la ausencia de países clave para la producción y el tráfico de drogas en la región —México, Brasil y Colombia—, todos ellos gobernados por administraciones de izquierda", escriben.

El medio además remarca que Milei fue el "primer líder extranjero" en reunirse con Trump en Palm Beach tras su victoria. "El presidente argentino también ha imitado varias políticas de su par estadounidense, entre ellas la retirada de la Organización Mundial de la Salud y el endurecimiento de las políticas migratorias", enumera, recordando también el salvataje de 40 mil millones de dólares que puso el secretario del Tesoro nortamericano, Scott Bessent, que fue clave para el triunfo libertario en las elecciones legislativas.

Para The Guardian, "el camino de Milei hacia la reelección el próximo año dista mucho de ser fácil". "Aunque la inflación ha bajado, el poder adquisitivo también ha disminuido, mientras que el desempleo y la economía informal han aumentado, y su gobierno se ha visto afectado por escándalos de corrupción", sostiene, haciendo referencia a la salida de Manuel Adorni del gobierno tras no poder justificar su patrimonio.

Fuente: Clarín