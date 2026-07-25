Ciberataque en una provincia: hackearon la página del Senado y pusieron un foto de Chiqui Tapia

A pocos días de que ingresara un proyecto de Ley de Ciberseguridad al Senado de Mendoza, la página web de esas cámara de la Legislatura provincial fue hackeada por algunas horas este viernes y en lugar de su presentación habitual, el en sitio se veía una foto del jefe de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Si bien no se pudo identificar aún a los autores del hackeo, el caso revivió el incidente reciente que sufrió la AFA en medio del Mundial 2026 , tras el partido entre Argentina y Egipto cuando una operación desde ese país africano se metió en los mails de la organización del fútbol nacional y divulgó mails privados.

El ataque se registró cerca del mediodía del viernes, presuntamente desde fuera del país, y la página del Senado provincial apareció con la leyenda "Senado de Mendoza - hackeado" hasta que, según lo informado por el diario Los Andes, los técnicos locales lograron darla de baja.

"En Argentina no hay nada justo, ustedes no son justicia", añadía el mensaje que se atribuyó la supuesta agrupación B133DR00T. Y a tono con las críticas que surgieron tras el Mundial de Fútbol en las redes sociales a manos de influencers que buscan monetizar sus posteos, el mensaje agregaba: "Mientras el país esté plagado de racistas corruptos y miembros de milicias, nunca será justo ni correcto. Ahora somos nosotros quienes os juzgamos ".

El caso comenzó a ser investigado en Mendoza para determinar cuál fue el origen del ataque, cómo lograron ingresar a los sistemas del Senado provincial y qué motivó a perpetrar el hackeo sobre esta provincia en particular.

We’ve just arrived in Argentina; what is Interpol going to do about it? Well, let the games begin. @policiaAR @senadomendoza @Interpol @FBI https://t.co/n9hyHkCbom https://t.co/OmXuDHyNaX https://t.co/iFapmiQQDt leak: https://t.co/NEJidauDhM pic.twitter.com/1CaOwjVtFL

Un detalle que llamó la atención en la provincia fue que la única página hackeada f ue la de la cámara de Senadores y no la de Diputados de Mendoza.

Y, en ese sentido, fuentes parlamentarias recordaron que el jueves últimos fue en la Cámara Alta donde se presentó el proyecto oficial del gobierno para implementar una ley de Ciberseguridad.

El hackeo del viernes fue acompañado por un posteo en la red X del grupo hacker que se atribuyó el ataque y que advertía: "Acabamos de llegar a Argentina; ¿qué va a hacer Interpol al respecto? Bueno, que comiencen los juegos".

El proyecto de Ley de Ciberseguridad, que impulsa el gobierno de Alfredo Cornejo, busca blindar al Estado provincial de este tipo de ataques que, según funcionarios de la provincia, se "reciben diariamente".

Desde el Gobierno, destacaron que se incrementaron mucho los ciberataques mediante la Inteligencia Artificial.

Fuentes del Ministerio de Seguridad, citadas por Los Andes, dijeron que no se descarta que se trate de una reacción de los hackers a la presentación del proyecto, que sería la primera ley de este tipo en el país.

El proyecto buscar darle un marco legal al tratamiento de la seguridad en internet con la creación del Sistema Provincial de Ciberseguridad para coordinar las políticas públicas de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a incidentes que afecten los sistemas informáticos o comprometan información crítica.

Mendoza avanza con la primera Ley de Ciberseguridad del país. Para proteger las infraestructuras críticas y los datos que administra el sector público. Más info: https://t.co/E3AeHfeqK3 pic.twitter.com/cCAueThq0c

Y buscan aplicar esa iniciativa en toda la Administración Pública Provincial y promueve la articulación con los otros poderes del Estado, municipios, organismos descentralizados, universidades y entidades privadas vinculadas con la prestación de servicios tecnológicos.

También impulsa la capacitación permanente de los agentes públicos, campañas de concientización para la ciudadanía y el intercambio de información y buenas prácticas con organismos especializados.

Fuente: Clarín