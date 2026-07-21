Quién es María Sol, la hermana menor de Messi: de su pasión por la moda al casamiento que tuvo que posponer

A principios de este año, la familia Messi tenía un importante evento en agenda, que no estaba precisamente vinculado con el fútbol. El 3 de enero, María Sol, la hermana menor de Lionel , iba a dar el “sí, quiero” con su novio de toda la vida, Julián “Tuli” Arellano , entrenador de la categoría sub-19 de Inter Miami. Sin embargo, a último momento el evento se canceló porque la novia sufrió un accidente de tránsito en Miami y hasta el momento se desconoce la fecha para la cual la pospusieron. A esto se suma que vienen siendo semanas muy duras para el círculo íntimo del futbolista, puesto que en el inicio del Mundial se supo que su padre, Jorge Messi, atraviesa un delicado problema de salud y, de hecho, no viajaron a los Estados Unidos para alentarlo en el torneo. Y la realidad es que no es raro que la menor de los hermanos Messi haya decidido resguardar toda la información referida a sus nupcias, puesto que, a pesar de la popularidad de su apellido, tiene un perfil extremadamente bajo .

María Sol es la menor de los cuatro hijos de Jorge Messi y Celia Cuccittini . En comparación con sus hermanos, Rodrigo, Matías y Lionel, la joven de 33 años siempre fue la que se mantuvo más alejada de la exposición mediática. De hecho, su cuenta de Instagram, en la que tiene 406 mil seguidores y ninguna publicación, es privada.

Decidió abrirse paso en el mundo de la moda, desde donde encontró la manera de trabajar cerca del futbolista. En 2019 fue presentada como directora de The Messi Store , la marca de ropa del futbolista . Trabajó como asistente de la directora creativa Virginia “Ginny” Hilfigler, hermana del diseñador Tommy Hilfiger, en lo referido al diseño y comercialización de las prendas, siempre enfocada en representar el estilo de su hermano.

“ Soy una apasionada de la moda . Siempre estuve al tanto de las últimas tendencias y aspectos de la industria y el negocio de la moda. De hecho, estudié mucho para trabajar profesionalmente en el sector. Me enorgullece ser la directora de marca de The Messi Store y la hermana pequeña de Leo”, le dijo María Sol a New York Style Guide . “En The Messi Store intento canalizar la visión de la marca y ser el nexo entre las ideas, el trabajo que realizamos y la forma en que Leo, como embajador de la marca, piensa y se viste. Me esfuerzo mucho para poder trabajar en este proyecto, tan especial para mi familia y para mí ”, enfatizó.

Tras esta experiencia, decidió emprender por su cuenta . En 2021 se unió a la marca Bikinis Río para lanzar Brilla y ama , su propia cápsula de trajes de baño, con diseños estampados y coloridos . Su cuñada, Antonela Roccuzzo , supo lucir y promocionar varios de los modelos durante sus vacaciones en la playa con Lionel Messi. Además, Lali Espósito y María Becerra también lucieron algunos de sus diseños.

En la actualidad, María Sol continúa con su rol de diseñadora . En 2025 lanzó la cápsula Amigas pa’l alma , llena de colores y estampas. “Una colección inspirada en Cartagena, donde el calor y la alegría colombiana se mezclan con la complicidad de amigas que comparten risas y charlas infinitas bajo el sol. Colores, texturas y bikinis que acompañan esa magia que solo existe cuando estás rodeada de tus amigas del alma”, expresaron en sus redes sociales. La marca cuenta con dos sucursales en Rosario y una en la Ciudad de Buenos Aires y también ofrece servicio de venta online.

María Sol lleva alrededor de 12 años en pareja con Julián Arellano, apodado cariñosamente “Tuli” . Viven en Miami y lo último que se supo de él es que trabajaba como ayudante de campo en la categoría Sub 19 de Inter Miami , donde trabaja con el venezolano Aday González y el argentino Javier Morales. A pesar de los logros en la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL), Arellano tuvo que hacerle frente a las críticas que apuntaban a que tuvo esa oportunidad laboral por su parentesco con Lionel Messi. Al mismo tiempo, también es muy cercano a Tomás Messi, el hijo mayor de Matías, el segundo de los tres hermanos de Lionel.

La pareja se conoció en el barrio La Bajada, en el sur de Rosario , y entre juntadas con amigos, reuniones familiares y partidos de fútbol, surgió el amor. Su primer posteo juntos en Instagram data de junio de 2014 y el 30 de junio de 2017 asistieron juntos al casamiento de Lionel y Antonela Roccuzzo en Rosario . Si bien siempre fueron una pareja reservada, nunca dudaron en mostrarse en público.

Las redes sociales de Julián son públicas y, aunque no es un usuario tan activo, suele compartir allí un poco de su vida en pareja. En su feed se pueden ver fotos de sus viajes a Disney y Puerto Rico , como así también de sus eventos con amigos en su ciudad natal y su experiencia en el Mundial de Qatar . De hecho, tras la final del 18 de diciembre de 2022, María Sol cumplió su promesa y se acercó a Studio Orber, del tatuador Maxi Carreras —el mismo que suele elegir Anto Roccuzzo cuando visita Rosario— para tatuarse en el brazo la Copa del Mundo .

Después de más de una década juntos, Messi y Arellano iban a ponerle alianzas a su historia de amor . Tenían previsto casarse el sábado 3 de enero de 2026 en la ciudad que los vio crecer y toda la familia voló allí para estar presente. Sin embargo, una delicada situación los obligó a modificar sus planes. El 22 de diciembre de 2025, Ángel de Brito contó en LAM (América TV) que María Sol protagonizó un accidente de tránsito . Se descompensó mientras manejaba en Miami y chocó contra una pared . Si bien remarcó que estaba bien, fuera de peligro e instalada en Rosario para rehabilitarse, reveló que, como consecuencia del accidente, sufrió una quemadura muy importante en la muñeca . Asimismo, su madre Celia Cuccittini indicó que tenía “dos vértebras fracturadas, fractura en el talón y en la muñeca”.

“Llora porque es cero mediática y no sabe hacer notas ni cómo se filtró la información”, le dijo Cuccittini a De Brito en aquel momento. El conductor, por su parte, explicó que pospusieron el casamiento porque la novia tenía una rehabilitación muy larga por delante. Hoy, a siete meses del accidente, tampoco hay novedades respecto a la boda y lo cierto es que el clan Messi atraviesa un momento familiar complicado que también podría haber influido en la fecha de reprogramación.

A mediados de junio, luego de que Florencia Peña diera en Luzu TV información errónea sobre la salud de Jorge Messi , el padre de Lionel, la familia lanzó un comunicado para aclarar la situación y explicar qué era lo que realmente sucedía. Contaron que Jorge Messi atravesaba “una situación de salud” y que estaba “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta” .

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, expresaron. Días después, Ángel De Brito indicó que Jorge, que estuvo internado en un centro de salud porteño, recibió el alta y regresó a su casa de Rosario para recuperarse acompañado de su familia.

Por este motivo, a diferencia de los mundiales anteriores, los padres de Lionel Messi no estuvieron junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro en los palcos VIP durante los partidos. Tras el subcampeonato, el capitán de la selección argentina no arribó a Buenos Aires junto al cuerpo técnico y varios de sus compañeros, sino que, luego de pasar por su casa de Fort Lauderdale, en Miami, durante la madrugada de este martes 21 de julio, aterrizó en Rosario junto a su esposa y sus hijos y se dirigió a su casa en Kentucky Club de Campo, en la localidad de Funes, Gran Rosario, donde descansará y pasará tiempo en familia antes de volver a los Estados Unidos para volver a ponerse la cinta de capitán de Inter Miami.

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Fuente: La Nación