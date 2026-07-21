Camila Homs reveló el motivo por el que fue a Ezeiza a recibir a los familiares de la selección argentina

Tras el subcampeonato en el Mundial 2026 , la selección argentina abandonó la ciudad de Nueva York de manera escalonada. Algunos jugadores, como Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Emiliano “Dibu” Martínez, regresaron a la Argentina con el cuerpo técnico y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, mientras que otros, como Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, retornaron directamente a sus clubes. Por su parte, Rodrigo De Paul voló a Miami con Lionel Messi y, si bien el capitán horas más tarde voló a Rosario , el volante se quedó en los Estados Unidos. Sin embargo, lo llamativo es que su expareja, Camila Homs, dijo presente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para esperar el avión que traía de regreso a los familiares.

Durante la tarde del lunes 20 de julio, Homs llegó a la zona de arribos internacionales del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con Aitana, su bebé de cinco meses fruto de su relación con el futbolista José Sosa, en brazos. Al ser consultada por TN por el motivo de su presencia, explicó que fue a buscar a sus dos hijos mayores, Francesca (7) y Bautista (5) , fruto de su relación con De Paul, que regresaban al país acompañados por su abuela paterna.

Los niños estuvieron las últimas semanas en los Estados Unidos para alentar a su padre en el Mundial . Si bien quedaron al cuidado de la madre del futbolista, también se los vio en los partidos junto a Martina “Tini” Stoessel, pareja de De Paul.

En pleno Mundial, Bautista cumplió cinco años y los familiares de los jugadores le organizaron un íntimo festejo en el hotel con temática albiceleste y decoración de Spider-Man. El 14 de julio, un día antes de la semifinal contra Inglaterra, el niño sopló las velitas junto a su hermana y a varios de los hijos de los jugadores, entre ellos Alaia, la bebé de Alexis Mac Allister y Ailén Cova; Emilia, la hija de Giovani Lo Celso y Magui Alcacer; Luca, el hijo de Gerónimo Rulli y Rocío Espósito Suárez; y Valentín, el hijo de Nicolás Otamendi y Celeste Rey.

Fuente: La Nación