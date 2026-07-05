Quién era el instructor de vuelo que murió al caer de un avión y qué fue lo que pasó, según su alumna

El sábado Leandro Andrés Bertazzo (42) llegó a la escuela de vuelo Flying Parrot Córdoba , en Coronel Olmedo, y luego de saludar a sus colegas se preparó para iniciar sus tareas como instructor de vuelo.

Tuvo el primer encuentro del día con un alumno con el que cumplió el vuelo de reentrenamiento sin problemas. Luego llegó el turno de la segunda alumna. Ya estaban en el aire desde hacía rato cuando la joven de 22 años que piloteaba el avión lo escuchó decirle que mantuviera el vuelo conforme a lo que estaba previsto.

Bertazzo se sacó sus auriculares, acomodó sus cosas, desabrochó su cinturón y sin mediar más palabras abrió la puerta y se arrojó. La chica dio aviso de esto y aterrizó el avión, un Cessna C-150. Cuando encontraron a Bertazzo, ya estaba muerto.

Pasó un día, pero toda la comunidad aeronáutica de Córdoba aún sigue en shock después de lo ocurrido. Esa es la palabra que usa Eduardo Álvarez, director de la escuela de vuelo en donde Leandro llevaba cuatro años realizando tareas de instructor y diez años formándose para obtener las diferentes licencias y llegar a ser piloto de línea aérea.

Todavía es difícil para él poner en palabras sus sensaciones y el dolor que atraviesa la gente que conoció a Bertazzo. En diálogo con Clarín , explica qué es lo que sucedió minutos antes de la muerte del instructor.

"Él llegó, nos saludamos con un abrazo y un beso. Estaba todo bien. Él había volado con un alumno antes. En realidad él estaba volando con alguien que ya es piloto, o sea, ya tiene su licencia de piloto y él estaba haciendo un vuelo de reentrenamiento para esa persona. Hacían maniobras de reentrenamiento ", introduce Eduardo.

La joven que iba con él en ese vuelo ya tenía licencia de piloto privado de avión pero pocas horas de vuelo. Por directiva de la escuela debía salir a volar en compañía de un instructor o un piloto seguridad.

"Entonces salió Leandro. En un momento él le dice que mantenga el vuelo. Se saca sus auriculares, acomoda sus elementos, su celular, se saca el cinto y abre la puerta y se tira . Ella mandó un mensaje informando de la situación y procedió a ir a la pista a aterrizar", cuenta Eduardo. El hecho ocurrió cuando sobrevolaban la zona rural de Toledo, en el departamento Río Segundo.

Eran más de las tres de la tarde cuando quien recibió el mensaje notificó a Eduardo sobre lo que había pasado y salió de inmediato a buscarlo. A los 15 o 20 minutos de vuelo lo encontró en el campo .

Con las coordenadas de donde había caído Leandro, llamó a las autoridades y envió esta información para que personal policial de la Patrulla Rural Centro acudiera al lugar. Minutos después, un servicio de emergencias llegó y constató el fallecimiento.

Eduardo comenta que nadie puede creer lo que pasó . En el ámbito aeronáutico nadie advirtió alguna situación sospechosa o algún indicio alarmante que pudiera ayudar a prevenir lo que iba a pasar. Lo describe a Leandro como una persona que siempre estaba sonriente.

En su perfil de Linkedin , Leandro compartió su trayectoria laboral -con un paso por Chile- como piloto de transporte de Línea Aérea (PTLA), piloto comercial de primera clase de avión e instructor de vuelo. Su cuenta de Instagram está cerrada y solo permite leer la descripción, que es similar a la de Linkedin .

"Hay una relación alumno - instructor muy íntima en el sentido profesional, pero ninguno de los que volaron, ni de los que lo vimos pudimos detectar que él iba a tomar esa decisión de arrojarse de una aeronave. Evidentemente había algo en su psique", agrega Álvarez.

En esa línea, añade: "Si bien estamos obligados a que si tenemos una mínima situación que impide poder tener el cuerpo disponible para volar no se vuela y eso es una una consigna muy clara, ¿cómo hacés para detectar esta situación sin conocer el trasfondo? Estamos todos shockeados".

Eduardo dice que solo la familia podía saber qué estaba ocurriendo en el día a día de Leandro. Hay cosas de su vida personal de las que se enteraron luego lo sucedido. "Él había ido a un instituto neuropsiquiátrico , pero nadie sabía de ese tema. Solo la familia", concluye.

El caso es investigado por la Justicia Federal de Córdoba, que es la que tiene competencia sobre incidentes aéreos.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín