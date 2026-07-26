Quedó aislado durante seis noches en la montaña con dos maestras de su hijo y ahora podrían cobrarles el rescate

Manuel Orellana , conocido como “el Chino”, viajó de madrugada hacia el Cajón del Maipo, en Chile , junto con dos maestras del jardín de su hijo y quedó aislado con ellas durante seis noches debido a una tormenta. Los tres fueron rescatados con vida el miércoles 22 de julio, y ahora el gobierno chileno analiza exigirles el pago del operativo.

Según informó La Tercera , el hombre se había trasladado junto con Martina Micaela Núñez Hermosilla , de 22 años, y Magdalena María Retamal Pelz , de 31, desde la discoteca Terrazielo, ubicada en Peñalolén, en dirección a las Termas del Valle de Colina. Las dos mujeres eran maestras de jardín de infantes, trabajaban juntas y conocían al hombre desde hacía más de seis años porque su hijo asistía al establecimiento en el que ellas se desempeñaban .

La noche del miércoles 15 de julio los tres se dirigieron a la discoteca Terrazielo, en Peñalolén. Sin embargo, nunca ingresaron al local. Después de permanecer unos 30 minutos en el lugar, decidieron cambiar de plan y viajar a Baños Morales.

El trayecto, de unos 115 kilómetros, demandaba entre dos horas y media y tres horas. Además, circulaban en un vehículo que no era 4x4 y la Ruta G-25 ya había sido cerrada preventivamente por las autoridades debido a las intensas nevadas pronosticadas.

Como el automóvil no pudo continuar hasta el destino previsto, descendieron y caminaron unos diez minutos hasta llegar al refugio de las termas.

El complejo estaba deshabitado. Su propietario, Nano Covarrubias , había ordenado evacuar el lugar por el temporal, aunque dejó las puertas abiertas para que cualquier persona que quedara varada pudiera resguardarse.

En el interior había comida, camas, abrigo y leña. Esos elementos fueron fundamentales para que Orellana y las dos mujeres pudieran permanecer a salvo durante los seis días: cocinaron, encendieron fuego para mantener el calor y se resguardaron de las nevadas.

Mientras tanto, sus familiares denunciaron la desaparición y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) inició la búsqueda. Los investigadores reconstruyeron el recorrido mediante cámaras de seguridad, lectores de patentes y el testimonio de una persona que aseguró haber visto al grupo dirigirse hacia Baños Morales y confirmó que las dos mujeres se encontraban en buen estado.

El miércoles, ante una mejora del tiempo, un helicóptero de Carabineros despegó desde el aeródromo Tobalaba con personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) para sobrevolar la zona y buscar a las tres personas.

Al advertir la presencia de la aeronave, Orellana salió del refugio y comenzó a hacer señas con los brazos. El piloto logró aterrizar y el personal inició la evacuación: primero trasladó al hombre y luego regresó por las dos mujeres .

Los tres fueron llevados hasta la localidad de San Gabriel y sometidos a controles médicos. Los primeros exámenes determinaron que se encontraban en buenas condiciones de salud, aunque estaban afectados emocionalmente por los días que habían permanecido aislados.

Tras el rescate, la subprefecta Tatiana García-Huidobro , jefa de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI, contó que los tres reconocieron que no deberían haber realizado el viaje. “ Hoy se sienten arrepentidos; dijeron que nunca deberían haber subido, que fue una mala decisión ”, afirmó.

Por otra parte, el operativo podría tener ahora consecuencias económicas para los rescatados . Según indicó El Mostrador , la Delegación Presidencial Metropolitana consultó este jueves al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para determinar si es posible recuperar los recursos públicos utilizados en la búsqueda y el rescate.

La intervención movilizó un helicóptero, personal del GOPE de Carabineros, efectivos del Ejército, Bomberos, integrantes del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y funcionarios municipales.

Fuente: La Nación