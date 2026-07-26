Hay alerta roja y naranja por frío extremo, lluvias y vientos para este domingo 26 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo 26 de julio una serie de alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por frío extremo , lluvias , nevadas , vientos y viento Zonda, que alcanzan a seis provincias. En la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense, en tanto, no se prevén fenómenos adversos, mientras que se espera una jornada que ya comenzó con temperaturas más altas y presencia de bancos de neblina.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta roja por frío extremo para el oeste de Santa Cruz . Este nivel implica un efecto de alto a extremo en la salud, debido a que las temperaturas previstas pueden resultar “muy peligrosas” y afectar a todos los ciudadanos.

En la misma línea, rige una alerta amarilla por frío extremo en el sur y oeste de Chubut , el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén . Estos niveles pueden ocasionar un efecto leve a moderado en la salud y las bajas temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Ante las temperaturas extremas, el SMN sugirió evitar la exposición prolongada al frío y, en caso de salir, utilizar varias capas de ropa liviana; mantener la vivienda calefaccionada de manera segura; beber abundante líquido; evitar el alcohol y los cambios bruscos de temperatura; y generar calor corporal mediante el movimiento. Además, aconsejó prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, y consultar a un médico ante cualquier malestar sin recurrir a la automedicación.

En tanto, la alerta naranja por lluvias alcanza el suroeste de Neuquén y, según el parte, el área será afectada por precipitaciones fuertes y persistentes, con valores acumulados de entre 30 y 60 milímetros, que podrían superarse de forma puntual. En las zonas más altas se espera que se presenten en forma de lluvia y nieve mezcladas.

A su vez, la alerta amarilla por lluvias afecta a otras zonas de Neuquén y sectores del centro y oeste de Río Negro . Allí se esperan precipitaciones persistentes, con valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Tampoco se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezcladas.

La alerta naranja por nevadas está vigente en el noroeste de Neuquén , donde podrían aparecer nevadas persistentes y se esperan valores de nieve acumulada de entre 40 y 60 centímetros, que podrían superarse de forma puntual. En San Juan , Mendoza y el oeste de Río Negro y Chubut , el fenómeno se presentará con menor intensidad, por lo que la alerta es de nivel amarillo.

De cara a estos fenómenos, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantenerse protegido:

Finalmente, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en Neuquén , donde habrá velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. En estos casos, el SMN sugiere evitar salir, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados, cerrar puertas y ventanas, y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. También pidió extremar las precauciones al conducir.

Al mismo tiempo, se espera la presencia de viento Zonda en algunos sectores del sur y el norte de Mendoza . El fenómeno puede alcanzar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Además, puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde las condiciones se mantendrán similares a las de los últimos días, con un leve ascenso de la temperatura y ambiente húmedo.

El SMN anticipó una temperatura mínima que comenzó en 12°C y una máxima que alcanzará los 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Durante la mañana y el mediodía se prevé presencia de neblina, mientras que por la tarde y la noche el cielo estará parcialmente nublado. Hacia el final de la jornada se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. El lunes se registraría un leve descenso de la temperatura y, a partir de la tarde, habrá hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones.

En la provincia de Buenos Aires , la mínima fue de 9°C y la máxima alcanzará los 18°C . Por la mañana también se prevé niebla, al mediodía habrá neblina y durante la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado. Para el lunes también se espera un leve descenso de la temperatura y un aumento de la nubosidad, con el cielo mayormente nublado hacia el final del día.

En el resto del país, Córdoba tendrá una mínima de 8°C y una máxima de 23°C; Tucumán , de 12°C y 21°C; Santa Fe , de 12°C y 22°C; Entre Ríos , de 12°C y 22°C; Jujuy , de 10°C y 20°C; Salta , de 10°C y 20°C; Misiones , de 17°C y 25°C; y La Rioja , de 11°C y 20°C.

Por otra parte, Santiago del Estero registrará una mínima de 12°C y una máxima de 26°C; San Luis , de 10°C y 18°C; San Juan , de 7°C y 17°C; Mendoza , de 7°C y 17°C; Río Negro , de 5°C y 10°C; Chubut , de 3°C y 8°C; y Santa Cruz , de -1°C y 1°C.

Fuente: La Nación