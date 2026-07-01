Qué taza es mejor para mantener la temperatura: cerámica, vidrio o acero inoxidable

Al prepararse bebidas calientes , como café, té o hasta sopas, la mayoría de las personas elige una taza por costumbre, comodidad o estética. Sin embargo, muchos pasan por alto un detalle que puede cambiar por completo la experiencia: el material del que está hecha .

En líneas generales, las tazas pueden ser de cerámica, vidrio o acero inoxidable . Aunque a simple vista cumplen la misma función, no conservan la temperatura de la misma manera. Cada material absorbe, transmite y pierde calor a ritmos diferentes , por lo que, según cuál se elija, la bebida puede mantenerse caliente por más o menos tiempo.

Por este motivo, antes de elegir una taza hay que tener en cuenta qué bebida se va a consumir y durante cuánto tiempo . En ese contexto, cada material presenta distintas ventajas y desventajas, y puede resultar más conveniente en diferentes situaciones.

Si se busca mantener la temperatura de las bebidas por más tiempo, la taza más recomendable es la de acero inoxidable con doble pared . A diferencia de otros materiales, está pensada para reducir el contacto entre el líquido caliente y el exterior, por lo que retrasa el enfriamiento del contenido.

Las de cerámica , por su parte, es equilibrada para el uso diario . Aunque no conservan tanto el calor como las de acero, ofrecen una buena experiencia para tomar café, té o infusiones en casa.

Por último, el vidrio es una alternativa más estética que térmica . Si bien puede ser práctico y agradable para algunas bebidas, en caso de priorizar la temperatura es recomendable elegir opciones con doble pared.

En definitiva, aunque la elección depende del uso que se le vaya a dar a la taza, si lo que se busca es mantener el calor por más tiempo, el acero inoxidable es la mejor opción , aunque no se debe usar en el microondas jamás.

Por su parte, la cerámica aparece como una alternativa cotidiana y cómoda , apta para microondas, mientras que el vidrio destaca por ser un material más visual y liviano.

Fuente: TN