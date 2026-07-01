Bélgica vs Senegal, por los 16avos del Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el cuadro

Bélgica y Senegal se enfrentaron en Seattle por los 16avos de final del Mundial 2026 . Los europeos perdían 2 a 0, pero lo dieron vuelta en la última del alargue tras un penal polémico. Terminó 3 a 2 y ahora los de Rudi García se medirán contra el vencedor entre Estados Unidos y Bosnia.

Bélgica: Thibaut Courtois (6); Timothy Castagne (5), Brandon Mechele (5), Arthur Theate (5), Maxim De Cuyper (6); Hans Vanaken (5), Youri Tielemans (8); Kevin De Bruyne (5), Charles De Ketelaere (5), Leandro Trossard (6); Jeremy Doku (5). DT: Rudi García.

Senegal: Mory Diaw (6); Krepin Diatta (5), Pathe Ciss (5), Moussa Niakhaté (5), Ismail Jakobs (6); Habib Diarra (7); Idrissa Gueye (6), Pape Gueye (6) Iliman Ndiaye (6), Ismaila Sarr (7), Sadio Mané (7). DT: Pape Thiaw.

Estadio: Seattle. Arbitro: Said Martínez (Honduras) -5-

Goles. PT, 24m Diarra; ST, 6m Sarr, 41m Lukaku, 44m Tielemans (cabeza); STsup: 15m (+5) Tielemans (penal).

Cambios: ST, Romelu Lukaku (7) por De Ketelaere, 11m Nicolas Raskin (6) por De Bruyne, Dodi Lukebakio (6) por Doku, 18m Diego Moreira (7) por Vanaken, 21m Lamine Camara (5) por Pape Gueye, 28m Ibrahim Mbaye (5) por Ndiaye, Pape Matar Sarr (5) por Diarra, Thomas Meunier (7) por De Cuyper, PTsup, 3m Nicolas Jackson (4) por Mané, El Hadji Malick Diouf (4) por Jakobs, 6m Cherif Ndiaye (4) por Gueye, STsup, 4m Amadou Onana (4) por Trossard.

¡¡LO EMPATÓ BÉLGICA!! 🇧🇪⚽ Diaw salió mal a cortar el centro y Tielemans, de cabeza, anotó el 2-2 frente a Senegal. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/C063Afro2Z

¡GOL DE BÉLGICA: APARECIÓ LUKAKU! 🇧🇪⚽ El delantero anticipó en el primer palo y marcó el 2-1 ante Senegal. ¡QUÉ FINAL SE VIENE EN SEATTLE! #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kj38NQF7oh

¡GOLAZO DE SENEGAL PARA AUMENTAR LA DIFERENCIA! 🇸🇳⚽ La tercera fue la vencida: tras dos remates en el palo, Ismaila Sarr le rompió el arco a Courtois y convirtió el 2-0 sobre Bélgica. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/J0plVZMYPv

¡GOOOOOL DE SENEGAL! 🇸🇳⚽ Tras el cabezazo de Sarr al palo, Diarra capturó el rebote y puso el 1-0 sobre Bélgica. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zuP7x8FvKW

Los seleccionados entonan sus canciones patrias a minutos del inicio del partido.

Bélgica formará con: Courtois, De Cuyper, Theate, Mechele, Castagne, Vanaken, Tielemans, Doku, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere.

Por su parte, Senegal tendrá desde el inicio a: Diaw, Jakobs, Niakhaté, Ciss, Diatta, P. Gueye, I. Gueye, Diarra, Mané, Sarr, Ndiaye.

El partido está programado para las 17:00 (ARG), y se podrá seguir en directo a través de TyC Sports, DSports y Paramount+.

Pese al favoritismo de Bélgica, el entrenador Rudi García fue claro en la previa: aseguró que en una fase eliminatoria no existen rivales sencillos y destacó la velocidad, la fortaleza física y el orden defensivo de Senegal. Además, contará por primera vez con todo el plantel disponible en el torneo.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi Garcia.

Senegal: Mory Diaw; Krepin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara; Bara Sapoko Ndiaye, Sadio Mané Ismaila Sarr. DT: Pape Thiaw.

Bélgica y Senegal protagonizan uno de los cruces más atractivos de los 16avos. Los europeos llegan tras aplastar 5-1 a Nueva Zelanda y quedarse con el Grupo G, mientras que los africanos clasificaron luego de un histórico 5-0 sobre Irak, la mayor goleada de una selección africana en este Mundial. Nunca se enfrentaron ni en Mundiales ni en partidos internacionales absolutos, por lo que el duelo estrenará un nuevo historial.

Bienvenidos al seguimiento en vivo de Bélgica y Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026. Dos selecciones que llegan fortalecidas tras goleadas en la última fecha de la fase de grupos se enfrentan por un lugar entre los 16 mejores del torneo. Desde Seattle, seguí minuto a minuto todas las incidencias del encuentro.

Fuente: Clarín