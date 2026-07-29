Qué se sabe del accidente del helicóptero en San Juan en el que murieron siete personas

Siete personas murieron este miércoles en un accidente de helicóptero en una de las zonas más inhóspitas y de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto , en la provincia de San Juan.

La aeronave, un Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales y tenía como destino final la provincia de La Rioja .

Tras perder el contacto radial a las 10.26, el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la EANA detectó la señal de la baliza de emergencia, lo que dio inicio a un complejo operativo de rescate en la zona de Campo Caballo Anca.

Horas más tarde, el gobernador de Sab Juan, Marcelo Orrego , confirmó el trágico desenlace en un posteo de X .

El hecho se produjo en Campo Caballo Anca , un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas situado entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil. Se trata de un área deshabitada, ubicada a unos 20 kilómetros de la Ruta Nacional 150 y con un acceso terrestre muy complejo, lo que dificultó el avance de los equipos de rescate.

La Agencia Federal de Emergencias -dependiente del Ministerio de Seguridad- informó sobre el siniestro en un comunicado publicado este miércoles por la tarde y precisó que las causas son materia de investigación .

Con motivo de este hecho, el Parque Provincial Ischigualasto suspendió todas las actividades programadas para este miércoles incluidas las “excursiones diurnas y la excursión de Luna Llena”.

Si bien aún no trascendieron las causas, el trágico accidente aéreo ocurrió en un contexto climático complejo, marcado por una alerta vigente por viento Zonda en la región de Valle Fértil e Ischigualasto.

Las ráfagas intensas y las condiciones de sequedad extrema del Zonda, sumado al humo de los incendios , son factores que las autoridades investigan, dado que pudieron haber afectado la estabilidad del helicóptero.

En tanto, el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros , dijo en declaraciones a TN que la zona donde se estrelló el helicóptero presentaba baja visibilidad por neblinas .

La aeronave del siniestro es un Bell 412EP biturbina , que hizo su primer vuelo en 2010 y fue matriculada en la Argentina en 2022.

Actualmente registrada por la empresa Jasfly , la aeronave cuenta con dos motores Pratt & Whitney. Según especificaciones de la compañía e información de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) consignada por el Diario de Cuyo , este modelo está equipado para tareas de transporte, rescate, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales .

Además tiene capacidad para un piloto y hasta 14 pasajeros , alcanza una velocidad de crucero de 228 km/h y posee un techo operativo de 20.000 pies .

La empresa norteamericana Bell define a este modelo como “confiable en condiciones extremas” . Según detalla su página web, este helicóptero está diseñado para las misiones de búsqueda y rescate y las operaciones especiales.

También presenta un sofisticado sistema de aviónica: GPS NAV/COM/WAAS Garmin GTN-750; sistema de advertencia de proximidad al terreno para helicópteros (H-TAWS); un indicador de potencia (indicador simple para monitoreo rápido del piloto); vigilancia-transmisión dependiente automática (NextGen, salida ADS-B estándar, entrada ADS-B opcional) e iluminación LED en cabina de mando y paneles.

Entre las víctimas figuran cuatro funcionarios sanjuaninos: el subjefe de la Policía provincial, Marcelo Videla ; el jefe de Bomberos, Rubén Castro ; el director de Protección Civil, Carlos Heredia ; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carabajal .

El resto de los ocupantes eran Matías Valenzuela , piloto de la aeronave, y los brigadistas de AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta .

Heredia, Videla, Castro y Carbajal tenían responsabilidades estratégicas en relación a emergencias, incendios y operativos de protección civil , señaló el medio local El Tiempo de San Juan .

Heredia, en tanto, había asumido la Dirección de Protección Civil en 2023 , luego de retirarse tras 30 años de servicio como jefe de Bomberos de la Policía de San Juan.

Por su parte, Videla había quedado a cargo de la subjefatura de la Policía de San Juan hacía cuatro meses . El funcionario tenía 29 años de trayectoria en la fuerza.

Tres de los tripulantes no pertenecían a altos mandos provinciales ni eran oriundos de San Juan. Andrés Bosch era de Córdoba y se desempeñaba como coordinador del Servicio Nacional de Lucha contra el Fuego desde febrero de 2024.

Era especialista e instructor en incendios forestales, con foco en la logística, seguridad operativa y coordinación del despliegue de medios aéreos, detallaron desde El Tiempo de San Juan .

Matías Valenzuela , quien manejaba el helicóptero, era de la provincia de Buenos Aires y trabajaba para la empresa JasFly S.A., propietaria de la aeronave. El tercer tripulante no sanjuanino era Rodrigo Aimeta , un técnico regional del Sistema Nacional del Manejo del Fuego de la AFE, también oriundo de Córdoba.

Además de dar a conocer las identidades de las víctimas, el jefe provincial envió sus condolencias a seres queridos y allegados. “Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos”, manifestó el mandatario provincial.

Y añadió: “El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria ”.

Con el correr de las horas, demás jefes provinciales y funcionarios nacionales expresaron sus condolencias frente a lo ocurrido. Ricardo Quintela , gobernador de La Rioja, redactó en X: “Con enorme tristeza y profundo dolor recibimos la noticia del trágico accidente de helicóptero ocurrido en la provincia de San Juan, en el que lamentablemente perdieron la vida siete personas.​ Entregaron su vida en el cumplimiento del deber y en un acto de absoluta solidaridad, mientras se dirigían a nuestra provincia para y combatir los incendios en Chilecito".

“​ Acompañamos a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo y a todo el pueblo sanjuanino en este momento de inmenso dolor , poniéndonos a entera disposición para lo que necesiten, muy especialmente de la familia de Andrés, a quien tuve la oportunidad de conocer trabajando en momentos muy difíciles para nuestra provincia, compartiendo siempre el enorme compromiso del deber público", lamentó.

Lo propio hizo la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva . “Mis más sinceras condolencias a las familias, amigos, seres queridos y compañeros de servicio de quienes perdieron la vida en el accidente del helicóptero en San Juan: nuestro coordinador regional Centro, Andrés Bosch; nuestro brigadista e instructor, Rodrigo Aimetta, cuyas vidas estuvieron dedicadas a proteger y asistir a los argentinos; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; y Matías Valenzuela, piloto de la aeronave”, coronó.

A raíz de la tragedia, el Gobierno provincial decretó tres días de duelo. La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el Poder Ejecutivo, encabezado de manera interina por el vicegobernador Fabián Martín , debido a que el gobernador Marcelo Orrego se encuentra de viaje en Estados Unidos.

La norma establece que durante los tres días de duelo la Bandera Nacional y la Bandera de San Juan permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos y dispone, además, la suspensión de los actos festivos organizados por organismos de la administración provincial.

Fuente: La Nación