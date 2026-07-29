Un video captó imágenes posteriores al accidente en el que murió un turista neerlandés en las Cataratas del Iguazú

Mark Lensink , un turista neerlandés, murió este martes luego de que volcara la lancha en la que iba durante una excursión en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú . Minutos después del accidente, una mujer filmó la zona y compartió las imágenes a través de su cuenta de Instagram, donde puede verse el bote dado vuelta y a una de las personas involucradas arriba de unas rocas.

Además de registrar a uno de los sobrevivientes, en el video se ve el operativo que se ejecutó para auxiliar a la lancha que protagonizó el fatídico evento .

Al momento del accidente, viajaban ocho personas: seis turistas de nacionalidad holandesa, todos familiares, y dos tripulantes, quienes realizaban un recorrido en el tradicional paseo Macuco Safari .

Si bien las razones que desencadenaron el accidente aún están siendo investigadas por las autoridades, se supo que la embarcación se dio vuelta en las aguas del río Iguazú durante el recorrido que realizaba para ver los saltos desde cerca .

Fuente: La Nación